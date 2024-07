El Gobierno defiende su oferta de formación sanitaria, "la mayor de la historia", para "revertir la situación del PP"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este jueves que el Gobierno de España ha realizado las "cinco mayores convocatorias de formación sanitaria especializada de la historia", pasando de las 8.042 plazas de 2017 a las 11.607 de la última convocatoria 2023/2024, es decir 3.565 plazas más, lo que significa un 44,3% más de plazas de sanitarios. "Para revertir esta situación provocada por el PP, el Gobierno, desde 2018, ha realizado la mayor oferta de formación especializada sanitaria de toda la historia de la democracia, sin olvidar que el año pasado destinó a Andalucía once millones de euros para la ampliación de las plazas del Grado de Medicina en universidades públicas andaluzas".

Con estas palabras remitidas a los medios, el delegado del Gobierno ha replicado a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que ha sostenido este jueves en Granada que su departamento está afrontando "con encaje de bolillos" este verano por el "brutal déficit" de profesionales médicos, lo que ha vinculado con la decisión del Ministerio de Sanidad de no aumentar en los últimos años el número de plazas MIR. Junto a ello, ha defendido las medidas activadas por la consejería para dar estabilidad a la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, asegurando, de hecho, que "la precariedad laboral no existe hoy en Andalucía".

En este sentido, para Fernández, "si hay que buscar una causa a lo que la consejera llama déficit de médicos en Andalucía, es, sin duda, los recortes del PP que se recuerdan con el nombre austericidio y que Mariano Rajoy aplicó en sus años de Gobierno de forma lineal a todos los servicios públicos, incluidos la formación sanitaria y la no reposición del personal funcionariado. Un médico tarda entre diez y doce años en formarse, por lo de aquellos recortes aplicados entre 2011 y 2017 se da la situación actual".

Por ello, ha sugerido a la Junta de Andalucía que "mejore las condiciones laborales del personal sanitario" y "no ofrezca a los profesionales contratos temporales para que los puestos de trabajo sean atractivos para los médicos. A preguntas de los periodistas en Granada, donde ha presentado la última Encuesta Andaluza de Salud, Catalina García ha sostenido que el actual "déficit de médicos no tiene nada que ver con el verano" sino con que el Ministerio "no ha tomado medidas responsables" para evitar esta situación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y ha "desoído" a las comunidades autónomas.

"En Andalucía, hemos empezado el verano con 500 plazas de médicos de familia sin cubrir, atendiendo a 479 jubilaciones y no somos capaces de cubrir las personas que se jubilan con las personas que salen. Si hace seis años el Ministerio de Sanidad nos hubiese escuchado (...) hoy en Andalucía estaría saliendo la primera promoción de esos MIR, que hubiésemos empezado en el año 2019. Con lo cual, Andalucía pide disculpas a los andaluces por este problema", ha expuesto la consejera. En contraposición, ha defendido las medidas activadas para paliar este déficit de profesionales del sistema sanitario público andaluz, agradeciendo la "responsabilidad y colaboración" de los profesionales médicos, para garantizar la asistencia sanitaria en la comunidad.

Preguntada por las críticas sobre cierre de centros sanitarios y privatización de la sanidad pública, Catalina García ha defendido que la Junta ha invertido "más que nunca en sanidad, 4.400 millones de euros más desde el año 2018" y hay "25.000 profesionales más dentro del sistema sanitario público andaluz con mayor remuneración". Ha rechazado en este contexto que exista precariedad laboral en el SAS, donde la eventualidad rondaba el 50 o 60% cuando el PP accedió al Gobierno de la Junta mientras que ahora, cuando acabe el año, el 94% de la plantilla "será fija", ha dicho.

"En cinco años hemos sacado en oferta de empleo público más de 65.000 plazas, 51.000 plazas en concursos de traslado, concursos de traslado históricos. Hemos ofertado 25.400 interinidades. Cuando alguien habla de precariedad laboral, con estos datos, la precariedad laboral no existe en Andalucía hoy", ha defendido, afirmando que se seguirán convocando ofertas de empleo público y trabajando en la misma línea.

Sobre la fuga de profesionales, ha asegurado que el 94% de los médicos de familia que acaban la formación se quedan en Andalucía y ha aumentando el número de especialistas que vienen aquí a acabar su formación especializada, tanto en Medicina como en Enfermería, "porque nos estamos convirtiendo en un lugar atractivo". Junto a ello ha advertido de que, para seguir mejorando el sueldo de los profesionales y hacer frente a unos mejores servicios públicos también es necesaria una "financiación justa" para Andalucía por parte del Gobierno central.