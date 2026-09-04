El Gobierno destina 112,9 millones a ayudas para la compra de fertilizantes de 87.674 agricultores andaluces

Archivo - Componentes químicos utilizados en el campo. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 87.674 agricultores andaluces percibirán a partir de este viernes las ayudas para la compra de fertilizantes por 112,9 millones de euros. Se trata del primer listado de beneficiarios que podrán consultar las cuantías de la subvención en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abona a partir del viernes esta ayuda extraordinaria recogida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores por la subida del precio de este insumo, tal como ha apuntado el Ejecutivo en una nota.

Por provincias, Almería recibirá 2.363.113 euros (1.891 titulares); Cádiz, 9.604.265 (3.576); Córdoba, 22-259.919 (16.376); Granada, 12.196.678 (12.066); Huelva, 3.863.396 (2.169); Jaén, 22.935.381 (30.997); Málaga, 5.903.932 (5.105) y Sevilla, con 33.800.352 euros y 15.494 titulares.

En el conjunto de España, 249.376 agricultores recibirán las ayudas destinadas a compensar la compra de fertilizantes, que alcanzan un importe global de 494,57 millones de euros. La cuantía de estas ayudas será de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros por hectárea en el caso de los cultivos de secano.

Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias. El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.