El Gobierno destina 22,9 millones a casi 31.000 agricultores de la provincia de Jaén para la compra de fertilizantes

Archivo - Fertilizante de potasio. - UCL - Archivo

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30.997 agricultores de la provincia de Jaén recibirá 22,9 millones de euros en ayudas directas del Gobierno de España para facilitar la compra de fertilizantes y compensar el incremento del precio de estos productos, fundamentales para el mantenimiento de la actividad.

Así lo ha indicado este martes en una nota el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, quien ha destacado la importancia de esta nueva medida para un territorio donde el sector agrario tiene un peso especialmente relevante.

"Estamos hablando de casi 23 millones de euros que llegan directamente a cerca de 31.000 agricultores de nuestra provincia. Es una ayuda concreta, directa y destinada a aliviar uno de los principales costes de producción de las explotaciones agrícolas", ha afirmado.

La provincia de Jaén es la segunda de Andalucía con mayor número de beneficiarios de esta primera relación de ayudas con 22.935.381,07 euros. Las subvenciones alcanzan una superficie total de 431.712,44 hectáreas, de las que 313.791,07 corresponden a cultivos de secano y 117.921,37, a regadío. Por modalidades, los agricultores jiennenses recibirán 12.027.613,24 euros para secano y 10.907.767,83 euros para cultivos de regadío.

"Estas cifras vuelven a poner de manifiesto la importancia que Jaén tiene dentro de las políticas agrarias del Gobierno de España y el compromiso de seguir acompañando a nuestros agricultores ante situaciones que repercuten directamente sobre la rentabilidad de sus explotaciones", ha asegurado Fernández.

Estas ayudas extraordinarias están recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, que contempla una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores ante la subida del precio de este insumo. La cuantía alcanza hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 euros por hectárea para los cultivos de secano.

El objetivo es paliar el impacto que el encarecimiento de los fertilizantes está teniendo sobre las explotaciones agrarias y permitir que los agricultores puedan mantener niveles adecuados de fertilización sin asumir un sobrecoste que pueda afectar a la producción.

Al respecto, el subdelegado ha insistido en que "el apoyo al campo jiennense no puede quedarse únicamente en declaraciones, sino que tiene que traducirse en recursos y medidas que lleguen a los profesionales". Algo que, según ha valorado, es "precisamente lo que representa esta nueva ayuda".

A estas ayudas --sobre las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará próximamente una segunda relación de potenciales beneficiarios-- se suma la "respuesta extraordinaria" del Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas de principios de año.

En el marco del Real Decreto-ley 5/2026, el Ejecutivo movilizará más de 400 millones de euros en la provincia de Jaén, con medidas que beneficiarán a 94 municipios y a la Diputación y que permitirán desarrollar alrededor de 2.500 actuaciones.

Una parte especialmente relevante de este esfuerzo se dirige al sector agrario. Hasta el momento, el Gobierno ha abonado 368,6 millones de euros a 41.787 agricultores y ganaderos jiennenses, a los que se suma un segundo pago de alrededor de 8,2 millones de euros destinado a cerca de 1.000 explotaciones. Además, se han solicitado unos 64 millones para la reparación de caminos rurales afectados por los temporales.

"El Gobierno está dando una respuesta extraordinaria ante unos daños extraordinarios no solo para reparar lo que las borrascas destruyeron, sino también para reforzar nuestros municipios y mejorar su capacidad de respuesta ante futuros episodios meteorológicos", ha concluido.