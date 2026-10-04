El Gobierno destina más de 2,35 millones a diez proyectos en Granada para luchar contra la despoblación

Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha incluido diez proyectos promovidos por entidades locales de la provincia de Granada en la selección definitiva de "iniciativas innovadoras de transformación territorial y lucha contra la despoblación" correspondiente a la convocatoria de 2025, con una ayuda propuesta para estos proyectos que asciende a 2.352.658,92 euros.

En una nota de prensa, el Gobierno ha señalado que las iniciativas granadinas forman parte de los 189 proyectos seleccionados en todo el país, a los que el Miteco ha asignado un total de 40 millones de euros. La convocatoria está dirigida a "apoyar actuaciones que contribuyan a afrontar el reto demográfico mediante la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales y la transformación de los territorios".

En concreto, en Granada, las entidades incluidas en la resolución son la Diputación Provincial de Granada, cuatro mancomunidades --Comarca de Guadix, Marquesado del Zenete, Costa Tropical de Granada y Comarca de Huéscar-- y los ayuntamientos de Cuevas del Campo, Moclín, Játar, Vélez de Benaudalla y Fonelas.

En este sentido, la Diputación de Granada recibirá 299.827,76 euros para poner en marcha el proyecto 'Red de Oficinas Locales de Energía de Granada', mientras que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix dispondrá de 299.600 euros para 'WADI-Connect: Implantación de un sistema piloto de movilidad rural a la demanda en la Comarca de Guadix'.

Por su parte, la Mancomunidad de Municipios Marquesado del Zenete contará con una financiación de 300.000 euros para 'Zenete-Cinevivo - Ruta del Cine y Experiencias XR para activar cultura, empleo y turismo de calidad en el Marquesado del Zenete'.

Entre los ayuntamientos beneficiarios también se encuentra Cuevas del Campo, con 199.992,60 euros destinados al proyecto 'Aprender el oficio, construir empleo desde la vanguardia: centro comarcal de formación profesional en Cuevas del Campo'. Por otro lado, Moclín, recibirá 170.750 euros para desarrollar 'Moclín Cuida: Ecosistema de Cuidados de Moclín (Economía de los Cuidados)', y Játar obtiene 200.000 euros para impulsar el Centro de Innovación Agroalimentaria Hub Játar - Tierra de Aguas.

Asimismo, Vélez de Benaudalla dispondrá de 169.989,56 euros para la iniciativa 'Vélez Hidro-Digital: Smart Heritage para la Revitalización Territorial - Estrategia de Dinamización Socioeconómica y Adaptación Climática del Jardín Nazarí'. A Fonelas se destinan 157.500 euros para el proyecto denominado 'El sistema de riego tradicional e histórico de Fonelas como vertebrador de iniciativas innovadoras para un desarrollo territorial sostenible'.

Al hilo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada recibirá 254.999 euros para desarrollar 'RED Costa Tropical. Sistema inteligente para la cohesión territorial y la activación económica en municipios de la Costa Tropical de Granada'.

Finalmente, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar dispondrá de 300.000 euros para 'Huéscar VIVE: Dinamización Territorial, Turismo Cultural y Habitabilidad en la Comarca de los Primeros Pobladores de Europa'.

La resolución definitiva de la convocatoria de 2025 para entidades locales contempla 189 proyectos en toda España, financiados con un total de 40 millones de euros. Andalucía es la comunidad con mayor número de proyectos seleccionados, con 41, seguida de Castilla y León, con 37; Aragón, con 21; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15; y la Comunitat Valenciana, con catorce.

En suma, el objetivo de esta convocatoria es "apoyar iniciativas innovadoras con capacidad para generar modelos que puedan ser replicados en otros territorios que afrontan desafíos similares", así como "reforzar el papel de las entidades locales en la generación de oportunidades económicas y sociales, la diversificación de las economías locales, la adaptación frente a la emergencia climática y la fijación y atracción de población".