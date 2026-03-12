El Gobierno destina más de 60 millones a la reconstrucción de cauces e infraestructuras en la cuenca del Guadalquivir

El Delegado Del Gobierno En Andalucía, Pedro Fernández, En Huétor Tájar. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha cifrado este jueves en 61 millones de euros el importe que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va a destinar a la reconstrucción de cauces de arroyos y ríos e infraestructuras que sufrieron graves daños por el temporal de borrascas y las lluvias torrenciales.

Durante un recorrido por los cauces de los ríos Aguas Blancas y Alhama, en los términos municipales de Quéntar, Dúdar y Purullena, y en Arroyo Milano, en Huétor Tájar, en el que también ha participado la presidenta de la CHG, ésta ha detallado que "la CHG priorizará las zonas más perjudicadas, las que tengan más afectados y las de infraestructuras de riego para que los agricultores puedan afrontar la campaña de riego con normalidad, aprovechando, además, que los embalses están al 85 por ciento de media en la cuenca".

El delegado ha explicado que "estas actuaciones por importe de más 60 millones de euros forman parte del paquete de medidas que ha previsto el Gobierno de España, de más de 7.200 millones de euros, con los que ya se están atendiendo tanto los daños personales, a particulares, en actividades económicas y, por supuesto, a los municipios".

De hecho, los equipos técnicos de la Confederación llevan trabajando semanas en esta zona de Granada para evaluar la situación y avanzar en los proyectos para la ejecución de las obras de emergencia con cargo a esa partida de 61 millones.

También están colaborando con las corporaciones locales en la evaluación de daños en cauces urbanos, necesaria para acceder al paquete de ayudas, por importe de 200 millones de euros y también incluidas en el Real Decreto-ley, de que disponen los municipios para estar intervenciones.

En la visita, en la que también ha participado el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, han comprobado cómo el desbordamiento del arroyo Vilanos produjo graves daños, afectando incluso al municipio de Huétor Tájar.

El arroyo Aguas Blancas modificó su trazado debido a las lluvias persistentes afectando, entre otras infraestructuras, a la carretera GR-3201; y también ocasionó desperfectos el río Alhama en su recorrido por el arrastre de material, como la rotura de protecciones existentes, caída de árboles y en la carretera GR-4105.

"Fueron momentos complicados, de incertidumbre y de preocupación por las inundaciones durante la madrugada, en los que los alcaldes y alcaldesas estuvieron ahí y a quienes le tendimos la mano para, prioritariamente, proteger a la población", ha relatado Pedro Fernández.

PAGO DE AYUDAS EN ABRIL

Por ello, ha asegurado que "el empeño del Gobierno es que esos más de 7.200 millones de euros lleguen lo antes posible a sus beneficiarios, desde los particulares hasta los sectores más afectados", como es el caso concreto de la agricultura.

A este sector se destinan casi 1.850 millones de euros a través del RD-ley y, en concreto, más de 2.100 millones en ayudas directas, que, ha anunciado, llegarán "en la primera quincena de abril, una vez finalizado el listado de beneficiarios por daños en la producción de esta campaña, relación que se está realizando en el presente mes de marzo".

A partir de ahí, ha sumado los 600 millones de euros para intervención en caminos rurales, que ya cuentan con comisiones en las ocho subdelegaciones del Gobierno destinadas al asesoramiento técnico, en coordinación con Junta de Andalucía y Diputaciones Provinciales.

Fernández ha recordado las 14 oficinas integrales --tres en la provincia de Granada-- para información, asesoramiento y tramitación de las ayudas, ocho en las subdelegaciones, "además de las abiertas en municipios específicos para que los damnificados puedan ser atendidos sin necesidad de desplazarse.

A estas se suman las oficinas de Correos repartidas por toda Andalucía, "a disposición para ofrecer información y ayudar en la solicitud de las distintas ayudas que se han puesto en marcha".