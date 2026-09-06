El Gobierno destina más de doce millones a ayudas para la compra de fertilizantes de 12.066 agricultores granadinos

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GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.066 agricultores granadinos percibirán las ayudas para la compra de fertilizantes, por 12,19 millones de euros. Se trata del primer listado de beneficiarios que podrán consultar las cuantías de la subvención en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Según ha concretado el Gobierno de España en una nota, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abona, desde el pasado viernes, esta ayuda extraordinaria recogida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores por la subida del precio de este insumo.

Así, en el conjunto de España, 249.376 agricultores recibirán las ayudas destinadas a compensar la compra de fertilizantes, que alcanzan un importe global de 494,57 millones de euros. La cuantía de estas ayudas será de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y de hasta 38,33 euros por hectárea en el caso de los cultivos de secano.

Tal y como ha asegurado el Ejecutivo, los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida "busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias". El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son "imprescindibles" para mantener el volumen de la producción agrícola, "sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos".

De este modo, Granada es la cuarta provincia de Andalucía que percibe más ayudas. La distribución territorial de las ayudas por provincias de la comunidad andaluza la lidera Sevilla, con 33.800.352 euros, seguida por Jaén, con 22.935.381 y Córdoba, con 22.259.919.

Tras Granada, Cádiz recibe 9.604.265; Málaga, 5.902.932; Huelva, 3.863.396 y, por último, Almería, cuyos beneficiarios perciben 2.362.113 euros.