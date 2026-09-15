El Gobierno eleva los límites de compromiso de gasto para la creación del Cetedex en Jaén

Archivo - Visita a las obras del Cetedex. (Foto de archivo). - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

MADRID/JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 15 de septiembre, un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA) la tramitación de los expedientes necesarios para la creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) de Jaén y "otros proyectos plurianuales".

Así se recoge en la referencia de la reunión del Consejo de Ministros de este martes, consultada por Europa Press, en la que se expone que la creación del Cetedex de Jaén constituye "un objetivo estratégico orientado al desarrollo y experimentación de tecnologías duales en los ámbitos del vehículo autónomo y conectado, la lucha antidrón y la inteligencia artificial".

El proyecto se inició en el ejercicio de 2023 y contempla la construcción de un Campus Principal y de un Campo de Pruebas Avanzado en terrenos cedidos al INTA por distintas administraciones públicas de la provincia de Jaén.

Según explican desde el Gobierno, actualmente se encuentran en ejecución las obras del Campus Principal y diversos proyectos asociados, y existen ya compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros por importe de 28.703.885,45 euros para el ejercicio 2027, y de 3.702.934,10 euros para el ejercicio 2028.

Sin embargo, "como consecuencia de las necesidades derivadas de la ejecución del proyecto Cetedex y de otros proyectos tecnológicos plurianuales del organismo autónomo, se hace necesario elevar los límites de compromisos futuros previstos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria", se defiende en la referencia del Consejo de Ministros.

En la citada aplicación presupuestaria existen ya los citados compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros por importe de 28.703.885,45 euros para 2027 y 3.702.934,10 para 2028, respectivamente, correspondientes a la ejecución de la obra del Campus Principal.

"Teniendo en cuenta lo señalado, así como el resto de los compromisos previstos en la aplicación presupuestaria", las necesidades de crédito para la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales' se han incrementado.

Así, para la anualidad de 2027 se contemplan "nuevas necesidades" por importe de 143.338.181,32 euros, y para 2028 por valor de 83.560.092,59 euros. De esta manera, los "compromisos totales" que asume ahora el Gobierno se elevan a 172.042.066,77 euros en 2027 y a 87.263.026,69 en 2028.

Dado que se "superan los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria", se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para "elevar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros correspondientes a los ejercicios 2027 y 2028", según se confirma en la referencia del Consejo de Ministros que ha adoptado este acuerdo.