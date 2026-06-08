El Gobierno finaliza las obras para mitigar el ruido en la N-437 en Córdoba con una inversión de 3,2 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible finaliza las obras para mitigar el ruido en la N-437 de acceso al aeropuerto de Córdoba, en el tramo comprendido entre los kilómetros 5,14 y 5,84, con una inversión de 3,2 millones de euros. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar el ruido en la N-437 de acceso al aeropuerto de Córdoba, en el tramo comprendido entre los kilómetros 5,14 y 5,84, con una inversión de 3,2 millones de euros (IVA incluido). Las obras han sido financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha informado el Gobierno, las actuaciones han consistido en la instalación de 1.200 metros de paneles en el citado tramo de la carretera, dispuestos en 625 metros en el margen derecho y 575 metros en el izquierdo.

Se han sustituido las barreras de seguridad existentes por unas nuevas barreras tipo New Jersey, sobre las que se han anclado los perfiles metálicos que sirven de soporte para los paneles acústicos. La altura total sobre el terreno, una vez instalados los paneles, es de dos metros.

Con el objetivo de preservar en óptimas condiciones las pantallas acústicas y prevenir actos vandálicos, los paneles son de hormigón fonoabsorbente. Este material sobresale por su alta capacidad de absorción acústica y, además, por una superficie texturizada y un diseño que dificultan la realización de pintadas y reducen la propensión a los actos vandálicos. Asimismo, se ha colocado nueva señalización vertical y se han repuesto los sistemas de drenaje existentes.

Estas obras forman parte de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.