El Gobierno impulsa quince proyectos de ciudades inteligentes en Andalucía con una dotación que roza los 48 millones

Archivo - Fachada del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes, 15 de septiembre, la resolución de RedCyTI, programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar más de 47,7 millones de euros en Andalucía.

Según ha detallado el Ejecutivo en una nota, la aportación de Red.es, 40,6 millones de euros, cubrirá el 85 por ciento del presupuesto de las iniciativas presentadas por los consistorios de las ciudades de Córdoba (4,89 millones), Málaga (5,94 millones), Alcalá de Guadaira (1,68 millones), Algeciras (1,55 millones), Granada (2,62 millones), Torremolinos (1,93 millones), Sevilla (6 millones), Rota (1,5 millones), Lebrija (2 millones), Villaluenga del Rosario (2,5 millones) y Jaén (1,5 millones), así como por las diputaciones de Córdoba (6 millones), Granada (1,54 millones), Huelva (2,1 millones) y Jaén (6 millones).

De este modo, se espera movilizar con esta convocatoria, al menos, 126 millones, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales. Así, Red.es destinará más de 94 millones --sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)--, aportando, según la comunidad autónoma desde que se presente, entre el 40 y el 85 por ciento de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y 6 millones. Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales --ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas-- y comunidades autónomas uniprovinciales.

Los proyectos conllevarán actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de "probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial".

Asimismo, implican también la posibilidad de crear o mejorar espacios "destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial", a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de espacios de prueba o 'sandboxes' para el sector de la movilidad y transporte --vehículos conectados y autónomos o drones, entre otros--, la creación de laboratorios urbanos de innovación, o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería y la energía.

Los criterios de otorgamiento han valorado aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda que será licitada y ejecutada por Red.es.

POTENCIAR EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

Según la Comisión Europea, "una ciudad o territorio inteligente tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes, empresas, visitantes, organizaciones y administradores mediante la prestación de servicios digitales que contribuyan a una mejor calidad de vida". Las actuaciones pueden darse en seis dimensiones, en concreto, 'Living', asociada a la calidad de vida, 'People', a la participación ciudadana, 'Environment', a la sostenibilidad, 'Mobility' --movilidad--, Economy, al desarrollo económico y Governance, en otras palabras, gobernanza de la ciudad o territorio.

La dimensión de Ciudad Inteligente denominada 'Smart Economy', en la que se centra RedCyTi, se entiende como la intersección entre ciudad y economía, y contempla todas aquellas iniciativas que, promovidas desde las ciudades y territorios, se orientan a "potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento".

Desde la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en 2015, el Gobierno de España ha realizado cinco convocatorias en las que Red.es ha desempeñado un papel impulsor protagonista. En total, se ha destinado más de 200 millones de euros --cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)-- a 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional, en concreto, 25 ciudades, 24 destinos turísticos, siete edificios y tres islas. Además, Red.es, colabora de manera continua con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar el desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes.