El Gobierno incluye a El Pinar y El Valle (Granada) como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil

Incendio forestal declarado el sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle. - PLAN INFOCA

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado 28 de julio, la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los territorios afectados por distintos incendios forestales registrados en España, entre ellos el incendio declarado el 25 de julio junto a la población de Pinos del Valle, en la provincia de Granada.

Según ha indicado el ejecutivo en una nota, los municipios de El Valle y El Pinar (Granada) podrán acogerse a las ayudas habilitadas por el Ministerio del Interior para paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y a personas jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes en la emergencia.

La Subdelegación del Gobierno en Granada trasladará a los municipios afectados toda la información relativa a los procedimientos y plazos de solicitud, así como los modelos normalizados previstos en la normativa vigente.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene habilitado un espacio en su portal web https://www.proteccioncivil.es/ayudas/lineas-de-ayuda donde se ofrece información sobre estas subvenciones.

Asimismo, se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.