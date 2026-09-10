El Gobierno lanza una campaña para sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger Doñana

Cartel de la campaña 'Acción por Doñana. Protegiendo lo nuestro'. - MITECO

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno de España para concienciar sobre la necesidad de conservar el Parque Nacional y su entorno.

Bajo el título 'Acción por Doñana. Protegiendo lo nuestro', la iniciativa busca sensibilizar a la población de su área de influencia socioeconómica sobre el deterioro ambiental del espacio natural, y pone en valor el papel "clave" de la acción colectiva para "revertir su situación de la mano de la transición ecológica y la diversificación económica", ha indicado el Ministerio en una nota.

Esta campaña forma parte del Marco de Actuaciones para Doñana por lo que, con la misma, a través de un vídeo insertado en un QR, se puede acceder a información sobre los avances de esta estrategia integral del Gobierno, dotada con más 700 millones de euros y la participación de hasta trece ministerios. Asimismo, está incluida Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2026. La acción se desarrollará hasta el próximo 30 de octubre de 2026.

Se implementará en medios de comunicación impresos generales y especializados, radios, centros comerciales, mobiliario urbano y mupis, monopostes en las principales vías de comunicación, así como en los autobuses interurbanos y las pantallas de las estaciones de trenes de las tres provincias en las que el espacio natural cuenta con superficie: Huelva, Sevilla y Cádiz.

ACCIÓN DE FUTURO

La idea creativa clave de esta acción es sensibilizar a través de un mensaje "claro, directo y sencillo", en donde se conecta la protección medioambiental con la vida cotidiana de la población y se les involucra en la transición ecológica necesaria para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta Doñana, así como los pueblos y ciudades de su entorno.

"Doñana no tiene dueño. Por eso entre todos queremos recuperar sus ecosistemas y reforzar su protección", afirma el texto que acompañan a una gráfica que incorpora un paisaje emblemático del espacio protegido, como son las marismas. "Tenemos un plan. El Marco de Actuaciones para Doñana nos une en la acción por su futuro. Una inversión en sostenibilidad por su riqueza y valores únicos. Un orgullo colectivo", señala la campaña.

LOS MARCOS DE ACTUACIONES

El Gobierno de España impulsa el Marco de Actuaciones para Doñana que aborda de forma complementaria la recuperación ambiental del espacio y el desarrollo sostenible de su área de influencia.

El Marco de Actuaciones Medioambientales está orientado principalmente a la recuperación de los recursos hídricos, la restauración ecológica y la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible amplía este enfoque a las dimensiones social y económica y contempla medidas dirigidas, entre otros ámbitos, al sector agroalimentario, ganadero y forestal; la industria; la formación y mejora de la empleabilidad; el apoyo a las iniciativas locales; y la mejora de las condiciones de vida de las personas temporeras.

En conjunto, ambos marcos contemplan una inversión directa de 745,3 millones hasta 2028 y cuentan con la participación de 13 ministerios. La Oficina Técnica de Doñana coordina e impulsa la ejecución de las actuaciones desde el territorio.