El Gobierno otorga 276 MW de acceso a la red eléctrica a dos proyectos industriales en Andalucía

Archivo - Atlantic Cooper podrá acceder a 18,7 MW según lo otorgado por el Gobierno central. - JUAN FLORES MULERO/ATLANTIC COPPER - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del primer concurso de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte y donde han resultado seleccionados dos proyectos en Andalucía: los nudos de Cristóbal Colón y Palos (Huelva) que comparten capacidad y se sometieron a la vez a concurso: 257,3 MW para Moeve, vinculados a un proyecto con una inversión de 703 millones, y otros 18,7 MW a Atlantic Cooper, que invertirá 415,5 millones.

En toda España, la resolución adjudica 928 MW de potencia en cinco nudos de la red, ligados a una inversión de 3.105 millones de euros, si bien la retirada de varios concursantes durante el proceso ha permitido que otros interesados reciban la potencia solicitada sin necesitar de concursar, tal como ha señalado el Gobierno en una nota de prensa. El proceso de transición ecológica está propiciando una fuerte atracción de proyectos que necesitan acceder a la red eléctrica para materializarse, desde nuevas industrias o transformación de las existentes, hasta centros de procesamiento de datos, pasando por desarrollos urbanísticos, crecimiento de la red ferroviaria o electrificación de puertos.

En determinados nudos de la red de transporte de electricidad, el volumen de solicitudes supera la capacidad de absorción de la red, lo que ha provocado que deban celebrarse concursos para asignar dicha capacidad a las mejores iniciativas. El Miteco lanzó el concurso en julio de 2025, que afectaba a ocho nudos de la red de transporte de seis comunidades autónomas. Durante la tramitación del concurso se ha producido la retirada de varios de los concursantes, de modo que en tres de los nudos (Terrer, en Zaragoza, Arrigorriaga, en Vizcaya, y Mercedes Benz, en Vitoria) finalmente no se ha celebrado.

En dos de ellos hay un concursante que obtiene la capacidad solicitada. Además de en Andalucía, en Castilla-La Mancha se ha adjudicado un total de 500 MW del nudo de Brazatortas (Ciudad Real), que permitirán la conexión de un proyecto de Hydnum Steel en el que se van a desembolsar 1.271 millones. En Cataluña, en el nudo de Francolí (Tarragona), Messer Ibérica ha obtenido 52 MW para materializar una inversión de 8,6 millones. Y en Galicia, Stellantis España obtiene 100 MW de capacidad en el nudo de Nuevo Vigo (Vigo), asociados a una inversión de 16,9 millones.

En estos concursos se han aplicado tres criterios de adjudicación: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, volumen de inversión y fecha de inicio del consumo energético. Los proyectos que reducen emisiones de CO2 , como la electrificación de procesos industriales, han tenido preferencia frente a otros tipos de consumo que también hayan solicitado el acceso. Una vez superado este primer criterio, se ha aplicado un sistema de puntuación para seleccionar los proyectos que más inversión requieran y que se vayan a materializar antes.

Tras la publicación de la resolución, los adjudicatarios reactivarán sus correspondientes procedimientos de solicitud de los permisos de acceso y conexión ante el gestor de la red. La capacidad de los nudos no otorgada en los concursos se liberará para que pueda volver a ser otorgada, de acuerdo con los criterios generales de otorgamiento previstos en el RD 1183/20.