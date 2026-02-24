Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

Archivo - La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper - Lucy North/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han impuesto este martes su mayor paquete de sanciones contra Rusia a medida que el país se embarca en el quinto año de invasión de Ucrania, una medida histórica que afecta a unas 300 entidades e individuos entre los que se encuentra el gigante Transneft, la compañía estatal rusa encargada de gestionar los principales oleoductos del país.

Estas medidas buscan obstaculizar el trabajo de Transneft, responsable del transporte del 80% de las exportaciones de petróleo ruso, en un renovado intento por restringir las ganancias que Moscú obtiene gracias a su sistema energético y la venta de crudo --altamente sancionado por la comunidad internacional como medida de presión--.

El Gobierno británico estima en un comunicado que, de momento, estas sanciones han evitado recaudar unos 450.000 millones de dólares (381.000 millones de euros), el equivalente a lo invertido por Rusia en la guerra durante un periodo de dos años.

Las medidas introducidas este martes incluyen sanciones contra 2Rivers, una red especializada en el comercio y distribución de productos derivados del petróleo y a la que la comunidad internacional acusa de movilizar crudo ruso y facilitar las operaciones de la 'flota fantasma' rusa.

"Frenar y desmantelar la flota fantasma rusa es una prioridad de esta Gobierno y estas ultimas sanciones incluyen 48 petroleros que transportan crudo como parte del intento desesperado del Kremlin de rebajar las consecuencias de las sanciones", recoge el documento.

En este sentido, ha destacado que Reino Unido ha sancionado ya a 3.000 individuos, comercios y barcos, al tiempo que ha amenazado a aquellos que buscan "sacar provecho del comercio ilícito". "El petróleo ruso está fuera del mercado; el mensaje está claro", ha añadido.

LONDRES DESTINA OTROS 30 MILLONES EN AYUDAS

La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, ha recalcado así que "ya han pasado cuatro años de lo que (Vladimir) Putin pensó que iba a ser una invasión de tres días". "Mientras el Kremlin continúa con su asalto bárbaro contra civiles inocentes que han sufrido el invierno más brutal en una década, el coraje y la determinación del pueblo ucraniano se ha mantenido", ha apuntado.

"Hemos adoptado acciones decisivas para bloquear esta financiación, (...) que contribuye a la agresión rusa", ha afirmado Cooper, que ha anunciado una entrega de 30 millones de libras (34 millones de euros) para "reforzar la resistencia energética de Ucrania y el proceso de recuperación".

Además, ha asegurado que Londres "seguirá apyoando al pueblo ucraniano y defendiendo la seguridad europea". "Estamos aumentando la presión sobre la maquinaria de guerra de Putin a medida que su economía se tambalea", ha aseverado.