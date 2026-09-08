Gójar (Granada) activa un equipo técnico para asistir a afectados por terremotos sin seguro en la tramitación de ayudas

Imagen de archivo del Puesto de Mando instalado en una plaza de Gójar con motivo del episodio sísmico en Granada y su área metropolitana desde el 15 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE GÓJAR

GÓJAR (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gójar (Granada) ha puesto a disposición de los vecinos afectados por los terremotos que no disponen de seguro un equipo técnico y administrativo municipal para acompañarles en la tramitación de las ayudas existentes destinadas a atender los daños derivados de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Según señalan en un comunicado, el objetivo del Consistorio es facilitar a las familias afectadas el acceso a las subvenciones contempladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, especialmente en aquellos casos en los que los propietarios carecen de una póliza de seguro que pueda hacerse cargo de los desperfectos ocasionados por los movimientos sísmicos.

El equipo municipal ayudará a los vecinos durante todo el procedimiento, tanto en la preparación y presentación de las solicitudes como en la recopilación de la documentación necesaria para acogerse a estas ayudas.

"Hay familias que han sufrido daños importantes en sus viviendas y que, además, no cuentan con un seguro que pueda responder ante esta situación. A esas familias queremos decirles que el Ayuntamiento va a estar a su lado, ayudándolas a conocer las ayudas a las que pueden tener derecho y, sobre todo, acompañándolas para que la burocracia no se convierta en un obstáculo añadido", ha explicado el alcalde de Gójar, Joaquín Prieto.

El Consistorio señala que las ayudas actualmente existentes pueden alcanzar hasta el 50% de los daños provocados, si bien están sujetas a diferentes límites de cuantía y condicionantes, entre ellos los relacionados con los ingresos de las personas solicitantes.

Además, en el supuesto de que el Gobierno de España declare la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una declaración que se está tramitando, el importe de las ayudas podría elevarse hasta alcanzar el 100% de los daños en los supuestos y condiciones que correspondan.

"Queremos que ningún vecino que tenga derecho a una ayuda deje de solicitarla porque no sepa cómo hacerlo, porque le falte documentación o porque el procedimiento administrativo le resulte complicado", ha señalado Prieto. "Por eso ponemos los recursos técnicos y administrativos del Ayuntamiento a disposición de las familias. En estos momentos nuestra obligación es facilitarles las cosas y acompañarlas durante todo el proceso", añade.

MEDIDAS DESDE EL PRIMER MOMENTO

Esta nueva actuación se suma al conjunto de medidas que el Ayuntamiento de Gójar viene impulsando desde el día siguiente a los terremotos con el objetivo de paliar sus consecuencias y reducir el impacto económico que los daños puedan ocasionar a las familias, negocios y propietarios afectados.

Desde esos primeros momentos, el Consistorio comenzó a trabajar en el encaje jurídico y administrativo de diferentes medidas fiscales para aliviar los costes asociados a las reparaciones, actuaciones de seguridad o, en los casos en los que resulte imprescindible, demoliciones derivadas de los daños ocasionados por los terremotos.

Entre las medidas planteadas se encuentra la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) hasta el máximo que permita la legislación para aquellas intervenciones directamente relacionadas con los daños sufridos.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja sobre la tasa por licencias urbanísticas para establecer la fórmula jurídica adecuada que permita que las actuaciones directamente vinculadas a estos daños puedan quedar exentas, bonificadas o, cuando jurídicamente corresponda, no sujetas a dicha tasa.

Junto a ello, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de facilitar una tramitación lo más sencilla y ágil posible, evitando añadir nuevas dificultades administrativas a las personas que ya tienen que hacer frente a las consecuencias materiales y económicas de los terremotos.