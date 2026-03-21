Gran maratón literario en el Centro Federico García Lorca de Granada con motivo del Día Mundial de la Poesía

Gran maratón literario desarrollado en el centro Federico García Lorca de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada vive este sábado una "intensa jornada poética" con motivo del Día Mundial de la Poesía. Desde las 12,30 horas se está desarrollando en el Centro Federico García Lorca un gran maratón literario que reúne a cerca de un centenar de autores en una lectura pública abierta a la ciudadanía y que continuará hasta las 21,30 horas.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la ciudad vuelve a demostrar que la poesía forma "parte esencial" de su respiración cultural, en una celebración que convierte este espacio en un foro vivo de la palabra poética a lo largo de toda la jornada.

Por su parte, el evento, organizado por la Administración local a través del programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, en colaboración con la Universidad de Granada (UGR) y la Asociación del Diente de Oro, cuenta además con la participación del Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031, en un "momento clave" para la ciudad tras su paso a la fase final de la candidatura.

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha subrayado que este encuentro "representa una de las expresiones más vivas de la identidad cultural de Granada". Así, la ciudad mantiene una "tradición literaria excepcional" y sigue demostrando que la poesía es un lenguaje colectivo "que conecta a los ciudadanos con su patrimonio cultural y con el mundo".

La lectura se desarrolla de manera continuada, con intervenciones organizadas por orden alfabético, en una propuesta deliberadamente abierta que mezcla generaciones, estilos y trayectorias. Entre los participantes destacan figuras centrales de la poesía contemporánea como la Premio Nacional de Poesía Ángeles Mora, junto a autores de proyección internacional como Andrés Neuman o Ioana Gruia.

Asimismo, la jornada cuenta también con una dimensión internacional gracias a la presencia del poeta coreano Lim Kyung-Seop, procedente de la ciudad de Wonju, invitado especial de esta edición y representante de la red internacional de ciudades literarias.

La apertura ha incluido además el estreno absoluto de 'Flamenco: San Juan de la Cruz', una propuesta musical que pone en diálogo la poesía mística con el flamenco y el jazz. El proyecto reúne al pianista y compositor Jesús Hernández y al cantaor Sergio Gómez 'El Coloraó', quienes han interpretado poemas del gran místico español.

La elección de San Juan de la Cruz cobra un significado, puesto que el poeta carmelita residió en Granada entre 1582 y 1588 como prior del convento de los Mártires, donde escribió parte de su obra. Este espectáculo se concibe, además, como el punto de partida de un proyecto institucional destinado a recuperar y difundir su memoria literaria en la ciudad.

Saavedra ha querido destacar que "Granada es una de las ciudades más poéticas de Europa y este maratón lo demuestra de forma contundente", mientras que ha concretado que, en el contexto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, "actos como este evidencian que nuestra vida literaria es una realidad plenamente contemporánea".

"Granada posee una relación profunda con la poesía que atraviesa siglos de historia, como demuestra la figura de San Juan de la Cruz, y también en la actualidad con los autores emergentes que continúan este diálogo de creación", ha apostillado.

El Día Mundial de la Poesía en Granada nació en 2017 como una iniciativa experimental en librerías de la ciudad. Aquella primera edición reunió a 44 poetas y superó todas las previsiones de asistencia. Con el paso de los años, el encuentro ha crecido hasta convertirse en una de las celebraciones literarias más participativas del calendario cultural granadino.

Al hilo, forma parte de un ecosistema cultural que "consolida a Granada como una de las capitales literarias de Europa", junto a citas como el Festival Internacional de Poesía de Granada, la Feria del Libro o el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca.

En suma, el concejal ha concluido que "Granada aspira a la Capitalidad Cultural Europea porque tiene un proyecto cultural vivo y compartido. La poesía, que aquí se lee en voz alta y se celebra colectivamente, es uno de sus mejores símbolos".