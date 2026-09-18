Granada aprueba las líneas fundamentales del presupuesto consolidado de 2027 cumpliendo los indicadores requeridos

"El Equipo De Gobierno Está Demostrando Que, Con Una Gestión Seria Y Rigurosa, Es Posible Alcanzar La Estabilidad Financiera Para Poder Planificar, Invertir Y Ofrecer Mejores Servicios Públicos", Ha Dicho El Portavoz Del Equipo De Gobierno, Jorge Saavedra - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local el documento que recoge las líneas fundamentales del presupuesto consolidado de 2027, "que confirman el rigor y la responsabilidad con que el equipo de gobierno está gestionando las cuentas municipales".

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado de prensa en el que subraya que la aprobación de este informe supone un paso indispensable para que pueda ser remitido dentro del plazo legal establecido al Ministerio de Hacienda para su evaluación preventiva, cumpliendo así con la obligación de todas las entidades locales como paso previo a la presentación definitiva de sus presupuestos para el próximo ejercicio.

El documento, que incluye al Ayuntamiento y a sus entes dependientes integrados (Agencia Albaicín y GEGSA), contempla un horizonte de ingresos consolidados de 393.251.448,11 euros, un 2% más que la previsión de 2026, que se cifraba en 384.628.480,06 euros.

El informe ratifica, además, el cumplimiento de los grandes objetivos de estabilidad financiera: el cumplimiento de la regla de gasto con un margen favorable de 864.717 euros y un nivel de endeudamiento consolidado del 30%, muy por debajo del límite legal del 110%.

"Este equipo de gobierno está demostrando que, con una gestión seria y rigurosa, es posible alcanzar la estabilidad financiera para poder planificar, invertir y ofrecer mejores servicios públicos", ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, quien ha hecho hincapié en el "cambio de rumbo" que han tenido las cuentas municipales en este mandato.

"Estamos elaborando el presupuesto de 2027 desde una posición muy diferente a la que encontramos a nuestra llegada al Consistorio. En lo que va de mandato, hemos conseguido aprobar los tres presupuestos en tiempo y forma, cumplir las reglas fiscales, reducir la deuda y recuperar la capacidad financiera del Ayuntamiento, avanzando en la dirección correcta y listos para salir del Plan de Ajuste nueve años antes de lo previsto", ha dicho.

Las líneas fundamentales proyectadas para 2027 cumplen, por lo tanto, los pilares establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo que sitúa al Ayuntamiento en una posición financiera "mucho más sólida" que al inicio del mandato.

"La deuda viva consolidada prevista para el cierre de 2027 se sitúa en 110,89 millones de euros", ha detallado Saavedra, quien ha apuntado que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes pasará así del 31% al 30%.

Junto a esto, el gasto computable de 365,77 millones frente a un límite de 366,63 millones deja un margen de seguridad de 864.717 euros, que permite "cumplir holgadamente con las reglas de estabilidad presupuestaria y de gasto".

Saavedra ha valorado así el "cambio de etapa" que afronta la economía municipal y ha lamentado que la Dirección General del Tesoro aún no haya respondido a la petición de salida del Ayuntamiento del plan de ajuste económico-financiero al que está sometido pese a cumplir con todas las condiciones exigidas para dejar de estar intervenido.

Una de ellas es contar con un periodo medio de pago a proveedores inferior a los treinta días. En este sentido, el portavoz ha aprovechado para recordar los 26 meses que ya suma el Ayuntamiento de Granada debajo de esta cifra y cerrando agosto en los 23,89 días.

"Este equipo de gobierno, con una gestión rigurosa y un gobierno responsable gracias al respaldo de los granadinos ha sabido revertir la precaria situación económica que padecía el Ayuntamiento en 2012 y que se vio agravada en 2023", ha apostillado Saavedra, para quien "estos indicadores hablan de un Ayuntamiento que hoy tiene más capacidad para decidir sobre su futuro porque ha sabido hacer muy bien los deberes en el presente".

El portavoz ha agradecido el trabajo de todas las áreas municipales y los organismos y empresas dependientes y participadas con sus previsiones económicas para 2027, que permitirán poder presentar en breve las cuentas de la ciudad para el próximo ejercicio.

"Queremos que Granada vuelva a tener su presupuesto en vigor desde el primer día de 2027, porque eso es lo que permite seguir nuestra hoja de ruta, que los proyectos avancen, que los contratos se tramiten y que las inversiones que tanto necesita esta ciudad puedan ponerse en marcha cuanto antes", ha concluido.