Granada conmemora el Día Mundial del Teatro para valorar su "profunda vinculación" con las artes escénicas

Imagen del acto celebrado con motivo del Día Mundial del Teatro. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada ha conmemorado en la jornada de este sábado, 28 de marzo, el Día Mundial del Teatro, celebrado el pasado viernes a nivel internacional, con un acto institucional que ha puesto en valor la "profunda vinculación de la ciudad con las artes escénicas".

Según un mensaje difundido a los medios por parte del Consistorio local, la celebración ha incluido la lectura del mensaje oficial del Día Mundial del Teatro, firmado en esta edición por el actor Willem Dafoe, quien ha destacado "el papel del teatro como herramienta esencial para la reflexión colectiva y la construcción de una sociedad más consciente y humana".

En contexto, el acto se ha completado con la tradicional ofrenda floral ante el monumento dedicado a Isidoro Máiquez, situado en la plaza del Padre Suárez, en el barrio del Realejo. La ceremonia ha contado con la participación de la compañía Corral del Carbón, que ha contribuido a dotar al homenaje "de un marcado carácter simbólico y cultural".

Con iniciativas como esta, el Consistorio de Granada reafirma su compromiso con la cultura y con el teatro "como uno de los pilares fundamentales de su identidad histórica y artística". En este contexto, la ciudad continúa avanzando con paso firme en su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, "consolidando su posicionamiento como referente cultural a nivel nacional e internacional".

Así, el teatro, profundamente arraigado en la tradición granadina, se proyecta así como una "expresión viva que conecta pasado, presente y futuro, y que sigue ocupando un lugar central en la vida cultural de la ciudad".