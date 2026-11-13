Granada convierte el Día del Flamenco en una celebración de su identidad cultural y proyección internacional

Granada se prepara para celebrar el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre, con una programación que sitúa a la ciudad como punto de encuentro y proyección internacional del arte jondo. - FB MARIFRÁN CARAZO

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada se prepara para celebrar el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre, con una programación que sitúa a la ciudad como punto de encuentro y proyección internacional del arte jondo. La conmemoración tendrá como gran acontecimiento la entrega de los XI Premios Internacionales del Flamenco Silverio Franconetti PIF Granada 2026 en el Teatro Isabel la Católica, y contará con actividades previas.

La iniciativa, impulsada por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA), cuenta con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Granada, la Diputación, CaixaBank, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y Fundación SGAE, además de la colaboración de la Peña Flamenca La Platería. La celebración se enmarca en la estrategia de proyección cultural de Granada y en el camino de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "Granada cuenta con una historia excepcional ligada al flamenco, desde el Concurso de Cante Jondo de 1922 celebrado en la Alhambra hasta la tradición de las zambras del Sacromonte y la trayectoria de la Peña La Platería, la más antigua de España. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo ese legado y ofrecer espacios para que los artistas, las peñas, los investigadores y los jóvenes creadores encuentren en Granada oportunidades para desarrollar y compartir su talento".

"La candidatura Granada 2031 quiere mostrar a Europa y al mundo una ciudad que conoce sus raíces, que protege su patrimonio y que apuesta por la cultura como motor de futuro. El flamenco es una parte esencial de ese relato colectivo, un arte universal nacido de nuestra historia y que sigue creciendo gracias a quienes lo interpretan, lo investigan, lo enseñan y lo acercan a nuevas generaciones", ha dicho la regidora.

ACTIVIDADES PREVIAS A LOS PREMIOS

La programación arrancará este sábado 14 en la Peña Flamenca La Platería con dos propuestas dedicadas al presente y al futuro del arte jondo: 'Tacones del Futuro' (12,30 horas), gala de jóvenes talentos de la Escuela de Flamenco de Andalucía, y 'Jóvenes Flamencos' (21 horas), perteneciente al programa Flamenco en Ruta de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.

El domingo 15, la Fuente de las Batallas será un escenario abierto a la participación ciudadana con el 'flashmob' internacional e inclusivo 'Granada, todos unidos por el Flamenco' a las 13 horas y ensayos abiertos desde las 12. Contará con asociaciones de personas con discapacidad, escuelas de flamenco, colectivos artísticos y ciudadanos, y con una destacada dimensión internacional, con participantes de 13 países del mundo.

La alcaldesa ha animado a todos los granadinos y granadinas a sumarse a esta celebración y a participar activamente en las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Flamenco, especialmente en el 'flashmob' internacional e inclusivo.

Por parte de la Diputación de Granada, la diputada Elena Duque ha señalado que, es fundamental seguir apoyando iniciativas que reconocen y dan visibilidad al flamenco en toda su dimensión, especialmente a la riqueza que atesoran nuestros municipios. "La provincia de Granada cuenta con una enorme tradición flamenca, con artistas, peñas, asociaciones y colectivos que trabajan cada día para mantener viva esta expresión de nuestra identidad cultural, ha dicho.

Desde CaixaBank, Amador Carmona ha puesto en valor que, para la entidad es muy importante colaborar en un acontecimiento como este, que reconoce la trayectoria de grandes figuras del flamenco actual y da visibilidad a todos los profesionales y sectores que hacen posible que este arte siga creciendo.

GRANDES FIGURAS DEL FLAMENCO EN LOS PREMIOS SILVERIO

El lunes 16 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, el Teatro Isabel la Católica acogerá desde las 11,30 horas la gala de entrega de los XI Premios Internacionales del Flamenco Silverio Franconetti PIF Granada 2026. Los galardones distinguirán a artistas, investigadores, entidades y profesionales que contribuyen al desarrollo, la conservación y la difusión del arte jondo.

Entre los grandes nombres de esta edición destacan la bailaora granadina Eva Yerbabuena, reconocida en la categoría de Baile Flamenco; el guitarrista Vicente Amigo, premiado por su trayectoria en la guitarra; el cantaor Diego Clavel, distinguido en la modalidad de Cante Flamenco, y Blanca del Rey, que recibirá el Premio de Honor a la Trayectoria.

La edición rendirá asimismo un reconocimiento In Memoriam a Enrique Morente, figura imprescindible de Granada y uno de los grandes renovadores del flamenco contemporáneo, cuya aportación artística contribuyó a ampliar los horizontes del arte jondo y a proyectarlo internacionalmente.

La relación de premiados incorpora también nombres destacados de la investigación, la comunicación, la creación y la promoción del flamenco, entre ellos Gerhard Steingress, Juana Martín, José María Velázquez-Gaztelu, Curro Albaicín, Pepe Lamarca y el Festival de Jerez, junto a profesionales, entidades y proyectos vinculados a la formación, la producción discográfica, las peñas y los festivales internacionales.

La gala contará con un nuevo modelo de galardón, un busto de Silverio Franconetti realizado por el escultor sevillano Miguel Ángel Domínguez Caballero, que rendirá homenaje a una de las figuras históricas fundamentales en la consolidación y difusión del cante flamenco.

La ceremonia estará presentada por el periodista y comunicador jerezano Juan Garrido y será retransmitida en directo por Canal Sur a través de su plataforma CanalSur Más.

La asistencia presencial será gratuita hasta completar aforo, con apertura de puertas prevista a las 10,30 horas. La gala comenzará a las 11,30 horas.

La Escuela de Flamenco de Andalucía, entidad impulsora de estos premios, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la certificación profesional de la formación flamenca, con presencia en más de un centenar de ciudades de España y delegaciones internacionales en países de Europa, América, Asia, África y Oceanía.

La programación del Día Internacional del Flamenco se completa con dos cita. El viernes 13 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro Municipal La Chumbera acoge la XV Noche Flamenca 'Granajoven' 2026, iniciativa de la Concejalía de Juventud que ofrece un escenario a jóvenes artistas granadinos de entre 12 y 35 años. La gala, de acceso gratuito mediante invitación y presentada por Alejandro Heredia, reunirá las actuaciones de Elisa del Paso Martínez, Miguel Perandrés y Virginia Abril.

Durante la velada se entregará la Mención de Honor a la bailaora granadina Tatiana Garrido, en reconocimiento a sus más de treinta años de trayectoria internacional y a su labor docente al frente de la Escuela de Flamenco Mariquilla. La noche concluirá con un fin de fiesta conjunto de los artistas participantes.

Esta programación se enmarca, además, en el ciclo municipal Patrimonio Flamenco, que dedica su edición otoñal al cantaor granadino Jaime Heredia, 'El Parrón', figura de referencia del flamenco local, cuya trayectoria está profundamente vinculada a las zambras del Sacromonte y a la Peña La Platería.

Como parte de esta colaboración especial con la celebración del Día Internacional del Flamenco, el sábado 14 de noviembre, La Chumbera acogerá 'A corazón abierto', nueva cita con el baile, el cante y el toque, presentada por Israel Moreno y que contará con 'El Parrón' como artista invitado.