Granada destaca la proyección internacional de la ciudad con La Vuelta y su candidatura de capitalidad cultural europea

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, acompañado por la concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Agudo; el concejal de Deportes, Jorge Iglesias; la concejal de Limpieza, Ana Sánchez; y el edil de Mantenimiento, Francisco Almohalla - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha destacado el impulso que supondrá la llegada este sábado y domingo de 'La Vuelta 26' a la ciudad, toda vez que supondrá un impulso para la proyección internacional de la ciudad nazarí y su candidatura para Capital Europea de la Cultura en 2031.

El Ayuntamiento de Granada ha ultimado un amplio dispositivo municipal para que la ciudad esté preparada ante la llegada de las dos últimas jornadas de La Vuelta Ciclista a España 2026, que tendrán a Granada como gran protagonista durante el sábado 12 y, especialmente, el domingo 13 de septiembre, cuando la capital acoja la etapa final de la ronda española.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, acompañado por la concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Agudo; el concejal de Deportes, Jorge Iglesias; la concejal de Limpieza, Ana Sánchez; y el edil de Mantenimiento, Francisco Almohalla, ha destacado que "Granada está preparada para recibir un final histórico de La Vuelta gracias a un trabajo de planificación y coordinación que implica desde hace días a numerosas áreas municipales, con Policía Nacional y Guardia Civil, así como el 061, y que se intensificará durante todo el fin de semana, lo que evidencia la capacidad organizativa de la ciudad para albergar grandes eventos internacionales".

"Estamos ante uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, una oportunidad extraordinaria para disfrutar del mejor ciclismo y para mostrar Granada al mundo, pero también ante un reto organizativo de enorme dimensión que el Ayuntamiento ha afrontado con previsión, coordinación y todos los recursos necesarios", ha señalado.

El portavoz ha destacado especialmente la enorme proyección que supone para Granada acoger el desenlace de una de las tres grandes vueltas ciclistas. "Durante horas, la imagen de nuestra ciudad llegará a millones de espectadores y a numerosos países. Es un escaparate internacional de enorme valor para Granada y una nueva demostración de nuestra capacidad para organizar grandes acontecimientos, en un momento además especialmente importante para nuestra proyección europea y para la candidatura de Granada 2031".

Saavedra ha pedido por ello "paciencia, comprensión y colaboración" a los granadinos durante las dos jornadas ante las afecciones que inevitablemente generará un acontecimiento de estas dimensiones.

"Sabemos que habrá molestias y restricciones, especialmente en materia de movilidad, pero hablamos de un gran evento internacional que va a situar a Granada ante millones de espectadores y que fortalecerá extraordinariamente nuestra proyección exterior. Pedimos a los ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos, que atiendan a la señalización y que sigan en todo momento las indicaciones de Policía Local".

LA VUELTA PROYECTA A EUROPA LOS VALORES DE GRANADA 2031

Saavedra ha relacionado además la celebración de La Vuelta con los valores europeos que Granada quiere representar en su candidatura a Capital Europea de la Cultura. "Granada quiere mostrarse a Europa como lo que es, una ciudad abierta, creativa y acogedora, que une cultura, ciencia, universidad, innovación y talento, pero también convivencia, diversidad y sostenibilidad. Son valores que forman parte del proyecto de Granada 2031 y que durante este fin de semana vamos a poder proyectar a través de uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales".

En este sentido, el portavoz ha destacado que "La Vuelta nos permite enseñar una Granada que conecta patrimonio y cultura con conocimiento, deporte, sostenibilidad, valores que se encarnan en el proyecto de todos los granadinos, Granada 2031", el cual "estará muy presente y será visible en la etapa final".

Al hilo, ha recordado que la alcaldesa, Marifrán Carazo, ya había definido La Vuelta como una "plataforma internacional de primer orden" y destacado su capacidad para reforzar la proyección exterior de la ciudad y el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura. Saavedra ha incidido especialmente en la dimensión mediática de una prueba que durante horas situará a Granada ante una audiencia internacional.

"Hablamos de horas de televisión mostrando Granada a escala internacional, recorriendo nuestras calles, nuestro patrimonio y algunos de los paisajes que mejor nos identifican. Eso tiene un valor publicitario incalculable para la ciudad y nos permite proyectar no solo nuestros monumentos, sino nuestra forma de vivir Granada y el proyecto de futuro que representa Granada 2031", ha expresado.

"Es una oportunidad para que millones de personas vean una ciudad que mira a Europa con ambición y que quiere hacerlo desde aquello que mejor la define: la cultura, el conocimiento, la creatividad, el talento, la convivencia y su capacidad para reunir a personas alrededor de grandes acontecimientos", ha añadido.

"Estamos hablando de dos jornadas excepcionales para Granada y de una oportunidad extraordinaria para proyectar nuestra ciudad a escala internacional. Ese esfuerzo y esa colaboración de todos contribuirán a que Granada vuelva a demostrar su capacidad para albergar grandes acontecimientos y aproveche al máximo un escaparate que fortalecerá nuestra imagen en España, en Europa y en el mundo", ha señalado.

"Queremos que el domingo, cuando La Vuelta corone en Granada a su vencedor, veamos una ciudad disfrutando del deporte y orgullosa de la imagen que está proyectando al mundo. Granada está preparada y queremos que este final histórico sea también un éxito de ciudad", ha finalizado.