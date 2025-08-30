Granada destina 81.500 euros a programas de ayuda a familias vulnerables del distrito Norte, la Chana y Santa Adela

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada destinará un total de 81.500 euros a dos programas de ayuda y apoyo a familias vulnerables del distrito Norte, la Chana y Santa Adela a través de un convenio de colaboración suscrito con la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y ratificado en la última junta de gobierno local.

En concreto, según ha señalado el Consistorio en un comunicado, se trata de unas ayudas financiadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa a la convocatoria del año 2024 que permitirán atender a unas 90 familias en situación de vulnerabilidad que serán derivadas desde los centros de servicios sociales municipales de Norte, Chana y Zaidín.

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, ha destacado que "con este convenio reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Granada con las familias que más lo necesitan, garantizando que puedan cubrir sus necesidades básicas y acceder a un acompañamiento especializado que les ofrezca una mayor estabilidad y bienestar".

Asimismo, ha subrayado que "no se trata solo de dar una respuesta urgente a situaciones de vulnerabilidad, sino también de ofrecer herramientas que prevengan la exclusión residencial y promuevan la integración social, contribuyendo a que estas familias recuperen su autonomía y seguridad".

Las ayudas se centran en el desarrollo de programas de urgencia de apoyo a familias con o sin menores, unidades familiares de carácter unipersonal en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social con un importe de 45.500 euros destinados a la cobertura de necesidades básicas de manutención y suministros.

Junto a estos, también se atienden programas de apoyo y asesoramiento a personas y familias en situación o riesgo de exclusión residencial o en emergencia habitacional por un total de 36.000 euros para ayudas económicas y tareas de asesoramiento jurídico y mediación con el objetivo de prevenir esta exclusión y promover la estabilidad habitacional.

La edil ha valorado la colaboración con el tejido asociativo de la ciudad, resaltando que "la experiencia y el trabajo del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) son fundamentales para llegar de manera eficaz a quienes atraviesan circunstancias difíciles, y hacerlo desde la cercanía y el acompañamiento continuo".

El plazo de ejecución de estas ayudas será desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2025. Por último, Arrabal ha remarcado que "este tipo de actuaciones demuestran que la coordinación entre administraciones y entidades sociales es la mejor garantía para construir una Granada más justa, solidaria e inclusiva".