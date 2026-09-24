Granada inaugura una pista de baloncesto 3x3 en el Parque del Serrallo y anuncia la renovación de su zona infantil

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado la nueva pista de baloncesto 3x3 del Parque del Serrallo, al final de la calle Aconcagua, dentro del programa 'Conéctate al Deporte'. Durante la visita, ha anunciado también el inicio de las obras de renovación de la zona de juegos infantiles situada junto a la pista, cumpliendo así un compromiso adquirido con los vecinos al comienzo del mandato. Ambas actuaciones suman una inversión de 47.553 euros.

La nueva pista rinde además homenaje a Alba Fernández Rebollo, una joven vecina fallecida a los 15 años a causa de un cáncer y muy querida en el barrio por su participación en la parroquia de San Gregorio Bético, conocida como 'La Carpa', según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

En su memoria, la instalación cuenta con una placa con su nombre y la inscripción 'Ser de luz'. El diseño de la pista incorpora este recuerdo, vinculándolo a un espacio dedicado al deporte, la juventud y la convivencia vecinal.

La alcaldesa de Granada ha querido dedicar unas palabras a la memoria de Alba Fernández Rebollo: "Esta pista lleva el alma de una joven que se fue demasiado pronto, pero que dejó una huella enorme en su ciudad, su barrio y en quienes la conocieron. Que su nombre quede para siempre en este espacio donde los jóvenes van a jugar, crecer y compartir momentos es la mejor manera de recordarla y honrarla".

Sobre la remodelación, Carazo ha destacado que la actuación mejora un espacio público de proximidad utilizado a diario por las familias del entorno, incorporando nuevas posibilidades para el deporte, el juego y la convivencia. La alcaldesa ha recordado que "el deporte municipal tiene que estar cerca de la gente", una línea que el Ayuntamiento desarrolla tanto en los grandes complejos deportivos como en las instalaciones de barrio.

La nueva pista de baloncesto 3x3 cuenta con unos 165 metros cuadrados de superficie y ha supuesto una inversión de 20.933 euros. La actuación ha incluido la construcción, el equipamiento y el diseño gráfico del espacio, con el objetivo de crear un nuevo punto para la práctica deportiva y el encuentro vecinal.

La cancha se integra en 'Conéctate al Deporte', una iniciativa municipal dirigida especialmente a niños y jóvenes que promueve la actividad física al aire libre y la recuperación de espacios urbanos para nuevos usos deportivos.

El programa combina deporte, arte, tecnología y competición callejera, con instalaciones de identidad visual propia concebidas para transformar parques y espacios públicos en lugares más activos. Carazo ha definido esta iniciativa como "una nueva forma de entender el deporte en la ciudad, más cercana, más accesible", vinculándola también a la promoción de alternativas saludables frente al ocio sedentario.

NUEVE INSTALACIONES CONECTADAS POR EL DEPORTE

La pista de la Plaza de los Andes es la novena actuación de 'Conéctate al Deporte'. Hasta ahora se han puesto en funcionamiento dos pistas de baloncesto en el Parque Tico Medina, dos de baloncesto 3x3 en el Parque Miguel Ríos, una en Bola de Oro, otra en Cerrillo de Maracena y dos, una de baloncesto y otra de fútbol sala, en el antiguo Botellódromo. El proyecto contempla además conectar estos espacios mediante una aplicación que permitirá impulsar una competición deportiva entre los ocho distritos de Granada.

Según los datos municipales, las instalaciones ya transformadas han convertido zonas con escaso uso en espacios atractivos para los jóvenes y con elevada utilización deportiva. La primera fase de 'Conéctate al Deporte' estará completada en primavera, con más de 15 instalaciones en distintos distritos.

La próxima actuación está prevista para octubre en la calle Jimena, en el distrito Beiro, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Granada. La iniciativa se desarrolla con fondos del contrato de limpieza del Ayuntamiento con FCC y cuenta con el diseño artístico de Playincolors.

El diseño emplea colores y formas geométricas para dotar a las canchas de una imagen propia e integrarlas en su entorno. Esta dimensión artística se vincula también al proyecto Granada 2031, al considerar estos espacios deportivos parte del paisaje cultural de la ciudad y al deporte como una manifestación de cultura y convivencia.

Para la superficie se ha utilizado Mapecoat TNS Color, de Mapei, un revestimiento técnico a base de resinas acrílicas y cargas minerales. Su formulación en base agua y su resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos permiten una superficie duradera, reduciendo las necesidades de mantenimiento y renovación.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en un momento de "crecimiento" de la práctica deportiva municipal. Según la Concejalía de Deportes, en los últimos tres años y medio el número de deportistas vinculados a sus programas y servicios ha pasado de 137.000 a 208.000.

Junto a 'Conéctate al Deporte', el Consistorio trabaja en nuevas fórmulas para descentralizar la actividad física y llevarla de las instalaciones convencionales a parques y espacios abiertos de todos los distritos. Entre ellas figuran los futuros 'Kioscos del Deporte', destinados a dotar los parques de equipamiento para el entrenamiento personal y el ejercicio físico.

RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA DE LOS ANDES

Junto a la puesta en funcionamiento de la pista, el Ayuntamiento ha iniciado la renovación del área de juegos infantiles de la Plaza de los Andes, una actuación con una inversión de 26.620 euros que responde al compromiso adquirido por la alcaldesa con los vecinos al inicio del mandato. Los trabajos incluyen la renovación del pavimento, con una nueva solera de hormigón y caucho continuo de seguridad, además de elementos decorativos en distintos colores y formas.

Sobre esta superficie se instalarán nuevos juegos, con la sustitución de dos de los existentes. Las obras está previsto que concluyan a mediados de octubre. El nuevo equipamiento será suministrado e instalado por Restaupark, empresa granadina especializada en parques infantiles.

Entre los nuevos elementos se instalará la Torre Delia, un conjunto multijuego con plataformas, accesos, elementos de trepa y dos toboganes que permitirá desarrollar diferentes actividades en un mismo equipamiento. Se incorporará también un columpio doble con asientos mixtos, uno adaptado para bebés y otro destinado a niños a partir de tres años, además de un nuevo cartel con la información y las condiciones de utilización del área infantil.

Carazo ha enmarcado ambas actuaciones en el objetivo municipal de acercar el deporte, el ocio saludable y unos espacios públicos de calidad a todos los barrios, vinculando la mejora de estos equipamientos con la salud, la convivencia y la calidad de vida. Una apuesta que, según ha defendido la alcaldesa, contribuye también a fomentar hábitos de vida saludable y a crear espacios de encuentro y convivencia para los vecinos.