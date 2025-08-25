Granada y Jaén, las únicas provincias con aviso amarillo por calor este martes en Andalucía por máximas de hasta 39ºC

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
Andalucía activará este martes, 25 de agosto, los avisos meteorológicos de nivel amarillo por altas temperaturas, que en esta ocasión se limitarán a las provincias de Granada y Jaén, donde se esperan máximas de hasta 39 grados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, según informa en su página web, consultada por Europa Press. La alerta afectará a las comarcas granadinas de Guadix y Baza, donde se prevén temperaturas de hasta 38 grados, así como a las zonas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, y el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados.
En las distintas capitales de provincias andaluzas, se esperan estas mínimas y máximas temperaturas: Almería, 26ºC y 35ºC; Cádiz, 22ºC y 28ºC; Córdoba, 21ºC y 37ºC; Granada, 20ºC y 37ºC; Huelva, 20ºC y 32ºC; Jaén, 23ºC y 37ºC; Málaga, 24ºC y 30ºC; y Sevilla, 22ºC y 36ºC.