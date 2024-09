Granada recibe a María Pérez en el Ayuntamiento: "Es la mejor mujer atleta de España"

GRANADA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha acogido este martes la recepción a María Pérez tras la gesta deportiva que ha protagonizado este verano en los Juegos Olímpicos de París al hacerse con la medalla de oro junto con el atleta Álvaro Martín en el relevo mixto de maratón de marcha, además de conseguir la plata en la individual femenina de 20 kilómetros de esta misma disciplina. "Es la mejor mujer atleta de España", ha aseverado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

La regidora ha agradecido a María Pérez que haya "elevado el nombre de Granada a lo más alto del deporte mundial" por lo que ha indicado, en presencia de representantes del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, y vecinos que se han sumado al homenaje, que la ciudad "se siente inmensamente orgullosa" de la atleta, que es Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad.

"A tus logros deportivos se suman el ejemplo que nos das con tu testimonio de esfuerzo, dedicación y pasión por conseguir las mejores metas", ha destacado Carazo, haciendo hincapié en María Pérez, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa sobre el acto, como "ejemplo de superación".

"Este último año no ha sido fácil para ti; has enfrentado retos que habrían desanimado a muchos, pero tú, con tu fuerza de voluntad y espíritu indomable, no solo los superaste, sino que te convertiste en una muestra superación y de esperanza para todos nosotros", ha proseguido la alcaldesa para quien "en cada paso" que dio Pérez en París, no sólo competía por ella "sino por todos aquellos que creen en el poder de la perseverancia".

La marchadora granadina ha llegado al Ayuntamiento acompañada por sus familiares y su entrenador, Jacinto Garzón, y ha afirmado estar "encantada de estar" en "la casa de todos los granadinos para poder mostrar estas medallas".

"Tengo que decir que más que un reconocimiento individual, éste es un trabajo en equipo porque sin ellos las medallas no son posibles. Mi objetivo cuando compito es hacer vibrar sentir, sufrir y disfrutar a los granadinos. Tanto Álvaro como yo somos de pueblos pequeños y no hemos tenido que ir a las grandes ciudades para conseguir resultados", ha aseverado la deportista de Orce.

"A partir de ahora me vais a ver en todos los acontecimientos deportivos de Granada. Creo que tenemos que ser un referente para la sociedad, pero también para los niños que empiezan en el mundo del deporte", ha señalado.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha felicitado a la deportista por los logros conseguidos a lo largo de su carrera, afirmando que "no podemos estar más orgullosos de María" a la que ha agradecido el hecho de descartar "muchas ofertas para llevar sus entrenamientos a Madrid o a Barcelona porque siempre quiso quedarse en su tierra".

"Eso es de valorar porque es un referente para el resto de deportistas andaluces que les ofrecen becas fuera y ha demostrado que con los recursos que se les ofrecen en Andalucía se puede alcanzar el sueño olímpico" ha indicado Granados.

Por su parte, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación, Eric Escobedo, ha indicado que "es un verdadero honor y un inmenso orgullo para toda la provincia de Granada recibir a nuestra campeona olímpica, María Pérez".

"Su gesta realizada en París es un logro histórico para nuestro deporte y ya ha escrito su nombre con letras de oro a nivel mundial. María ha dejado a Orce y a toda Granada en lo más alto, demostrando que con esfuerzo, dedicación y pasión se pueden alcanzar las cimas más altas en el deporte mundial", ha explicado Escobedo.