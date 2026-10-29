Granada, en silencio, muestra sus condolencias y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Minuto de silencio ante la sede de la Junta en Granada con el viceocnsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez; los delegados territoriales; y el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - JUNTA

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sociedad granadina ha guardado silencio en señal de expresión de su respeto, condolencia y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico accidente ferroviario de Urda. Instituciones, colectivos y sociedad en general han tomado parte de esta señal de duelo que responde también al decreto oficial de tres días de luto.

La mayoría de las concentraciones en las ciudades y pueblos granadinos, como por ejemplo la de la capital ante el Ayuntamiento en la plaza del Carmen, ha tenido lugar este pasado miércoles a las 20,00 horas tras la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), si bien este jueves han continuado las muestras de condolencia.

Así, la sede de la Junta de Andalucía en Granada ha acogido el minuto de silencio en un acto en el que han estado presentes el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados; el viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez; delegados territoriales; y el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, junto a personal de las delegaciones de Gobierno y Educación, que se han querido mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas.

También ha habido una concentración silenciosa en esta jornada a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de España, donde se ha recordado que el Ejecutivo ha decretado luto oficial en todo el país, desde las 0,00 horas del jueves 29 hasta las 24,00 horas del sábado 31 de octubre, durante el cual la bandera nacional ondea a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.

El poder judicial también se ha sumado al luto y magistrados y funcionarios de Justicia de Granada han participado en un minuto de silencio convocado por el Consejo General del Poder Judicial en todas las sedes judiciales. En concreto, en la capital nazarí, el acto simbólico ha tenido lugar frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Otro espacio emblemático de Granada donde los trabajadores han salido a la calle para rendir un sentido homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ha sido la estación de esquí de Sierra Nevada.