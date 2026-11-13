Granada se suma al calendario solidario de la asociación Mírame para visibilizar el autismo

El Ayuntamiento se suma al calendario solidario de la asociación Mírame para visibilizar el autismo y apoyar a las familias granadinas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en la presentación del Calendario Solidario 2027 de la asociación Mírame de Apoyo a Familias y Personas con Autismo de la Provincia de Granada, una iniciativa que, desde hace más de una década, trabaja para dar visibilidad al trastorno del espectro del autismo (TEA), romper estereotipos y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

Bajo el lema 'Una gran familia, muchas historias', la nueva edición vuelve a convertir el calendario en una herramienta de sensibilización y solidaridad, en la que se pone el foco en las personas, sus capacidades, sus experiencias y el papel fundamental que desempeñan las familias en su camino hacia una vida con más autonomía, oportunidades e inclusión.

La regidora ha agradecido a la asociación, a su presidente, Ramón López Sánchez, y a todos los profesionales, familias y personas usuarias que hacen posible esta iniciativa, el trabajo que desarrollan durante todo el año.

"Detrás de Mírame hay muchas familias, muchas historias y muchísimo esfuerzo. Familias que cada día acompañan a sus hijos e hijas, que trabajan para que puedan avanzar, desarrollar sus capacidades y encontrar su lugar en la sociedad. Y también hay una asociación que está a su lado, que las escucha, las acompaña y les ofrece apoyo cuando lo necesitan. Ese trabajo merece todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento", ha dicho.

La alcaldesa ha destacado que el calendario representa mucho más que una publicación solidaria, ya que permite acercar a la ciudadanía una realidad que todavía necesita mayor conocimiento y comprensión.

"Tenemos que seguir hablando de autismo, pero, sobre todo, tenemos que aprender a mirar a las personas por lo que son, por todo lo que pueden aportar y por sus capacidades. No podemos permitir que los prejuicios o el desconocimiento levanten barreras. Cada persona tiene su manera de comunicarse, de aprender, de relacionarse y de vivir, y todas merecen las mismas oportunidades y el mismo respeto", ha expuesto.

La campaña de Mírame busca precisamente trasladar ese mensaje a la sociedad granadina, poniendo en valor la solidaridad, el apoyo mutuo, la constancia, el compañerismo y la convivencia. Valores que cobran especial protagonismo en esta edición y que reflejan el compromiso de la entidad con una sociedad en la que nadie se quede atrás.

Desde su sede en Granada, la asociación Mírame desarrolla un modelo de trabajo centrado en la persona y en la familia, con programas de terapia en contextos naturales, inclusión educativa y respiro familiar, además de ofrecer apoyo, asesoramiento, acogida y formación.

Su labor tiene como objetivo favorecer el bienestar de las personas con trastorno del espectro del autismo, impulsar su autonomía y facilitar el máximo desarrollo de sus capacidades, al tiempo que proporciona a sus familias herramientas y acompañamiento para afrontar las distintas etapas y necesidades de su vida cotidiana.

Marifrán Carazo ha puesto de relieve la importancia de entidades como Mírame para avanzar en la construcción de una ciudad más accesible, integradora y sensible a las necesidades de todas las personas. "Las administraciones tenemos que estar cerca de las asociaciones que conocen de primera mano la realidad de las familias y que trabajan cada día para mejorar su vida. Son entidades imprescindibles porque acompañan, orientan, ofrecen recursos y, sobre todo, hacen que muchas personas y familias no se sientan solas", ha destacado.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Granada con las políticas de inclusión y con el trabajo conjunto con el movimiento asociativo. "Queremos una Granada en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, participar y disfrutar de su ciudad. Una Granada que elimine barreras, que ofrezca oportunidades y que entienda que la diversidad nos enriquece. Y para conseguirlo necesitamos caminar juntos: instituciones, asociaciones, profesionales, familias y toda la ciudadanía", ha dicho.

La alcaldesa también ha relacionado este compromiso con el proyecto de Granada como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, destacando que la cultura debe ser un espacio abierto y compartido, en el que todas las personas tengan cabida. "La Granada que queremos construir para 2031 tiene que ser una Granada de todos y para todos. Una ciudad en la que nadie se quede fuera y en la que las personas con autismo y sus familias tengan su espacio, puedan participar y sentirse plenamente parte de la vida cultural y social", ha expuesto.

El calendario solidario 2027 tiene un precio de cinco euros y ya puede adquirirse en la sede de la Asociación Mírame, situada en la calle Escultor Navas Parejo, número 2, en Granada, de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas. También estará disponible a través de los socios y socias de la entidad.

La recaudación contribuirá a mantener los programas y servicios que desarrolla la asociación para promover el bienestar y la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias en la provincia de Granada, así como a seguir trabajando por su autonomía, sus derechos y su plena inclusión social.