Granada, única ciudad española elegida en las últimas convocatorias de redes URBACT para el desarrollo urbano

Archivo - Vista de Puerta Real, en la ciudad de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada es la única ciudad seleccionada en las cuatro últimas convocatorias del programa de Cooperación Territorial Europeo URBACT, la gran red europea colaborativa de buenas prácticas para el desarrollo urbano.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, después de que el Comité de URBACT ha aprobado los nuevos 25 proyectos beneficiarios, en el que participan 180 ciudades de 31 países. Granada es una de ellas, formando parte de BLOOM ('Bringing Life Back to European City Centres'), iniciativa liderada por la ciudad italiana de Cesena que busca desarrollar actuaciones para favorecer centros históricos más vivos y habitados.

Según ha destacado el portavoz del equipo de gobierno, con esta nueva selección Granada encadena su presencia en las cuatro últimas convocatorias consecutivas de redes URBACT, lo que la convierte en la única ciudad española que lo ha conseguido y una de las diez ciudades europeas que mantienen esta trayectoria.

"Esta continuidad demuestra la capacidad de Granada para participar en proyectos de cooperación europea y para aprovechar el conocimiento y las experiencias de otras ciudades para afrontar retos que también tenemos aquí. Se trata de incorporar nuevas herramientas de trabajo y convertir ese aprendizaje en actuaciones que mejoren la vida de los granadinos", ha señalado el portavoz.

Saavedra ha llamado la atención sobre la importancia de este hecho de cara al proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031: "Granada es la única de las cuatro ciudades finalistas que encadena su reconocimiento en estas cuatro convocatorias, lo que nos posiciona claramente en la dimensión europea, uno de los criterios que se evalúan para el proyecto de Capitalidad, y demuestra nuestro potencial de desarrollo europeo".

La nueva red BLOOM introduce un enfoque centrado en poner en práctica estrategias urbanas existentes. En el caso de Granada, se dará continuidad al trabajo de la Agenda Urbana y de su proyecto estratégico 'Granada para Vivir', y tomará como punto de partida las líneas de actuación de Cities@Heart para favorecer la permanencia de la población residente y avanzar hacia un centro histórico equilibrado, compatible con la actividad económica y turística.

Tal y como ha apuntado el concejal portavoz, una de las novedades de esta convocatoria es su dotación económica, ya que cada red podrá contar con un presupuesto de hasta un millón de euros para el conjunto del consorcio, y al menos la mitad debe destinarse a ejecutar actuaciones en las ciudades participantes.

Se trata de la primera vez que URBACT incorpora financiación para intervenciones que van más allá de las pequeñas acciones piloto desarrolladas en convocatorias anteriores, y Granada permitirá intervenciones en el centro histórico con especial atención a la participación vecinal, la gobernanza compartida y el diseño del espacio público junto a quienes viven y desarrollan su actividad en estos barrios.

"Queremos que las estrategias urbanas se traduzcan en mejoras perceptibles. El centro histórico necesita seguir siendo un espacio para vivir, con comercio de proximidad, servicios, actividad cotidiana y espacios públicos pensados para sus residentes y BLOOM nos permitirá avanzar en esa dirección contando con la participación de los vecinos y de los distintos agentes implicados", ha explicado.

EL LEGADO DE URBACT EN GRANADA

La participación de Granada en URBACT se ha traducido, a lo largo de los años, en proyectos, planes de acción y nuevas formas de colaboración que contribuyen a orientar las políticas municipales.

El proyecto GenY City (2015-2018) estuvo centrado en talento joven y emprendimiento. Su resultado fue un Plan de Acción Integrado que reunió en una estrategia común las iniciativas de retención y desarrollo del talento joven y de apoyo al emprendimiento. Una veintena de entidades respaldaron la hoja de ruta.

A través de URGE (URBACT III, 2019-2022), Granada intercambió experiencias con ciudades con mayor recorrido en economía circular, como Munich, y pudo elaborar el primer plan de acción de España dedicado a la economía circular en la construcción, que sirvió de base para impulsar la primera ordenanza municipal del país que bonifica el uso de materiales reciclados en este sector.

Por su parte, Let's Go Circular! (URBACT IV, 2023-2025) permitió ordenar y conectar iniciativas locales de economía circular en un plan con una visión integral, que abarca el consumo, el turismo y la gestión municipal. Algunas de sus propuestas, como el Faro de la Sostenibilidad, incluso se han incorporado a la estrategia EDIL.

También en el marco de URBACT IV, Cities@Heart (2023-2025) abordó los desafíos de los centros urbanos y las medidas más eficaces para favorecer la retención de su población residente. Entre sus acciones destacó el encuentro vecinal celebrado en 2024 que recuperó la calle San Juan de Dios como espacio de convivencia con un festival dirigido a las familias. El Plan de Acción Integrado elaborado en este proyecto constituye ahora el punto de partida de BLOOM.

"Cada una de estas redes ha permitido a Granada avanzar en ámbitos distintos, desde el talento joven y la economía circular hasta la revitalización de los centros históricos. Lo importante es que ese trabajo no se ha quedado en el intercambio de experiencias: se ha concretado en planes, proyectos y medidas que hemos incorporado a la gestión municipal", ha señalado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo.

La edil también ha recordado que la experiencia acumulada en URBACT ha facilitado, además, la participación de Granada en otros programas europeos de mayor alcance, como la European Urban Initiative, Interreg y Horizonte Europa.

GRANADA, CIUDAD MENTORA PARA UCRANIA Y MOLDAVIA

Junto a la aprobación de las nuevas Redes de Acción, el Comité de Seguimiento de URBACT ha dado también luz verde al programa URBACT Accelerator para Ucrania y Moldavia, dirigido a apoyar a ciudades de ambos países en sus procesos de reconstrucción, revitalización urbana, resiliencia y gestión de crisis.

La convocatoria recibió 151 candidaturas y Granada ha sido seleccionada como una de las 15 ciudades mentoras de la Unión Europea, por lo que acompañará a diez municipios ucranianos y moldavos en el diseño y desarrollo de pequeñas actuaciones urbanas.

Esta participación permitirá compartir la experiencia municipal de Granada en planificación urbana, resiliencia y gestión de los espacios públicos, al tiempo que reforzará su colaboración con estas ciudades europeas.

"La cooperación también consiste en compartir lo aprendido y poner nuestra experiencia al servicio de otras ciudades, contribuyendo al trabajo de acompañamiento y colaboración con municipios que afrontan importantes desafíos", ha indicado Agudo.

SIN APORTACIÓN ECONÓMICA ADICIONAL PARA EL AYUNTAMIENTO

La participación en estas iniciativas se financia con fondos europeos a través del programa URBACT, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En ambos casos, la aportación local se cubre mediante la dedicación del personal técnico municipal, por lo que no requiere generar crédito presupuestario específico ni supone una carga económica adicional para el Ayuntamiento.

"La financiación europea permite, por tanto, impulsar proyectos, acceder a conocimiento especializado y establecer alianzas con otras ciudades sin comprometer recursos económicos adicionales del Ayuntamiento, en una forma de ampliar nuestra capacidad de actuación y de incorporar nuevas soluciones a los retos urbanos de Granada", ha indicado la edil.