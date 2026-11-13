Los granadinos, felices de vivir en su ciudad, pero preocupados por vivienda, limpieza y presión turística

Presentación de la primera Encuesta de la Realidad Social de Granada (ERES-GRANÁ) desarrollada por PoliSocioLAB, el laboratorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada es una ciudad en la que sus habitantes se sienten mayoritariamente felices de vivir, valoran positivamente sus principales referentes institucionales y patrimoniales y muestran expectativas favorables hacia algunos de sus proyectos estratégicos. Sin embargo, esta percepción convive con preocupaciones significativas relacionadas con la vivienda, la limpieza urbana, la movilidad y el impacto del turismo, que se manifiestan de manera diferente según la edad de la población.

Estas son algunas de las conclusiones de la primera edición de la Encuesta de la Realidad Social de Granada (ERES-GRANÁ), desarrollada por PoliSocioLAB, el laboratorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada (UGR). El estudio ofrece una radiografía de las percepciones, necesidades y expectativas de la ciudadanía sobre diferentes dimensiones de la realidad social, económica, cultural y urbana de Granada.

La investigación se ha realizado mediante 401 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Granada capital, complementadas con una encuesta piloto de 189 entrevistas en municipios del área metropolitana. El trabajo de campo se desarrolló en julio de 2026.

PREOCUPACIONES DIFERENTES SEGÚN LA EDAD

El nivel medio de felicidad por vivir en Granada alcanza los 8,58 puntos sobre 10, con más del 95% de las personas encuestadas situándose entre 7 y 10 puntos. Sin embargo, esta elevada valoración general contrasta con la preocupación por determinados aspectos de la vida urbana.

La percepción de la situación económica también resulta mayoritariamente favorable. Cerca del 74% de las personas encuestadas considera que la situación económica de su hogar es buena o muy buena, un resultado coherente con los elevados niveles de bienestar reflejados en el estudio.

La limpieza aparece como el principal problema percibido por la ciudadanía, con un 28,25% de menciones acumuladas, seguida del tráfico y la movilidad (25,01%), la vivienda (20,83%) y la masificación turística (16,32%).

Uno de los resultados más significativos es la diferencia generacional en estas preocupaciones. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la vivienda alcanza el 44,08% de las menciones y la masificación turística el 30,22%. En cambio, entre las personas de 75 años o más, la limpieza se convierte en la principal inquietud, señalada por el 50,90%.

La encuesta también identifica contrastes en la valoración de los servicios urbanos. La calidad del agua corriente obtiene la puntuación más elevada, con 8,09 sobre 10, seguida del transporte público (7,02) y la seguridad ciudadana (6,69).

Por el contrario, las valoraciones más bajas corresponden al precio de la vivienda (3,18), la disponibilidad de aparcamiento (3,24), el uso de los patinetes eléctricos (3,41) y la presencia de pisos turísticos (3,84).

VIVIENDA Y TURISMO, DOS DE LOS PRINCIPALES RETOS URBANOS

El acceso a la vivienda constituye una de las cuestiones centrales del estudio. Aunque el 70,57% de la población reside en una vivienda en propiedad, las diferencias generacionales son acusadas: entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 61,33% vive de alquiler, mientras que la propiedad residencial aumenta progresivamente con la edad.

La encuesta revela, además, una percepción ambivalente de la actividad turística. La población reconoce ampliamente su contribución a la riqueza, el empleo y la oferta cultural de Granada, pero valora de forma especialmente negativa sus efectos sobre la disponibilidad de vivienda asequible.

La posible implantación de una tasa turística municipal obtiene el respaldo del 65,71% de los encuestados. El apoyo es especialmente elevado entre la juventud, alcanzando el 85,96% en el grupo de 18 a 29 años.

UGR Y ALHAMBRA, PRINCIPALES REFERENTES DE LA CIUDAD

La Universidad de Granada destaca como la institución o empresa que mejor representa a la ciudad, con un 56,60% de menciones, muy por delante del resto de referentes analizados. Le siguen Cervezas Alhambra (31,37%), el Patronato de la Alhambra y el Generalife (23,15%) y Lactalis Puleva (22,65%).

El reconocimiento de la UGR es especialmente elevado entre la población joven de 18 a 29 años, donde alcanza el 64,37%. Del mismo modo, cuando se pregunta por los símbolos que mejor representan a Granada, la Alhambra y el Generalife continúan siendo el principal símbolo de la ciudad para sus habitantes, con un 91,95 % de menciones. Se trata del dato de consenso más elevado registrado en el estudio.

2031: UNA CANDIDATURA QUE SE QUIERE COMPARTIR CON LA PROVINCIA

Uno de los resultados más destacados de la encuesta es también el amplio respaldo ciudadano a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. El 61,63% de la población de Granada capital considera que el proyecto debería desarrollarse por igual en la ciudad y en el conjunto de la provincia, porcentaje que asciende al 67,46% entre las personas encuestadas en el área metropolitana.

Asimismo, las expectativas sobre sus posibles efectos son muy positivas: el 92,1% anticipa una mejora de la visibilidad internacional de Granada, el 91,1% espera beneficios para el patrimonio y la cultura y el 89,5% prevé un impulso de la economía y el turismo.

No obstante, el optimismo presenta diferencias generacionales. Las personas jóvenes se muestran más cautas, especialmente respecto a las posibles mejoras en las infraestructuras urbanas y la sostenibilidad.

MOVILIDAD Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En cuanto a proyectos estratégicos, la ampliación del Metro de Granada es la iniciativa más conocida y mejor valorada, con una puntuación media de 8,67 sobre 10 entre quienes la conocen. Le sigue la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, con una valoración de 8,16.

Por el contrario, la Zona de Bajas Emisiones presenta una aceptación más moderada, con una puntuación de 5,13 en la capital, que desciende hasta 3,81 entre las personas del área metropolitana.

En movilidad cotidiana, el autobús urbano, los desplazamientos a pie y el metro son los medios más utilizados, por delante del automóvil privado.

En otro ámbito, el informe también muestra que el interés por la política local sigue siendo mayoritario: el 60,40% de la ciudadanía manifiesta estar bastante o muy interesada, con niveles especialmente elevados entre la población joven y las personas de mayor edad.

La encuesta refleja igualmente una destacada presencia del comercio de proximidad en los hábitos cotidianos de la población, especialmente para la compra de productos frescos y de alimentación.

En cuanto a los acontecimientos culturales, el Festival Internacional de Música y Danza (35,96%) y el Corpus Christi (35,81%) encabezan las preferencias ciudadanas, seguidos por el Día de la Cruz y la Semana Santa.

ERES GRANÁ, HERRAMIENTA PARA CONOCER LAS PRIORIDADES CIUDADANAS

En conjunto, la primera Encuesta de la Realidad Social de Granada dibuja una ciudad con elevados niveles de bienestar subjetivo, una fuerte identificación con sus instituciones y su patrimonio y expectativas generalmente positivas hacia el futuro.

Al mismo tiempo, pone de manifiesto la diversidad de preocupaciones y necesidades de la población, especialmente las diferencias generacionales en torno a vivienda, movilidad, turismo y proyectos estratégicos de la ciudad.

ERES-GRANÁ nace con vocación de continuidad y contempla ampliar progresivamente su alcance al área metropolitana en futuras ediciones.