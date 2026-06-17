El Grupo ADM busca a un nuevo director general tras ser imputado su exCEO por presuntos abusos sexuales a una reportera

Archivo - El exCEO del Grupo ADM, Gustavo Fuentes, imputado por presuntos abusos sexuales a una reportera. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Grupo ADM ha acordado iniciar un "proceso de selección" para la incorporación de una nueva Dirección General que "lidere la nueva etapa de la compañía y contribuya a reforzar su desarrollo estratégico y organizativo". El grupo busca a un nuevo director general tras la imputación de su exCEO Gustavo Fuentes por presuntos abusos sexuales a una reportera.

"Esta decisión responde a la voluntad del Consejo de seguir impulsando el proyecto empresarial de Grupo ADM, consolidando su posición en el sector audiovisual y afrontando los retos y oportunidades del futuro con ambición, innovación y vocación de servicio a la industria", ha argumentado la empresa.

Hasta la incorporación de la nueva Dirección General, el Consejo de Administración "coordinará y supervisará" la gestión de la compañía, apoyándose para ello en los equipos profesionales actualmente operativos, "cuya experiencia, compromiso y capacidad garantizan la continuidad de la actividad y el cumplimiento de los objetivos establecidos".

"La actividad de Grupo ADM continúa desarrollándose con total normalidad, manteniéndose el calendario previsto de proyectos, servicios y compromisos con clientes, colaboradores y profesionales", ha apostillado el grupo que "reafirma" asimismo su "compromiso con los más altos estándares de conducta profesional, integridad, transparencia y respeto a las personas". "La compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que vulnere la dignidad de las personas, promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos", ha concluido.