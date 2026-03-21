El Grupo Popular de Jaén exige la conexión por AVE con Madrid a través de Despeñaperros

El Grupo Popular de Jaén participa en una concentración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para exigir la conexión por AVE entre la capital jiennense con Madrid a través de Despeñaperros. - PP DE JAÉN

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha exigido este sábado la conexión de la capital jiennense con Madrid con AVE por Despeñaperros en una manifestación que ha tenido lugar en el municipio ciudarealeño de Alcázar de San Juan.

El PP comparte con la plataforma organizadora el rechazo a la alta velocidad ferroviaria a través del baipás de Montoro. La participación del PP en la manifestación se deriva, precisamente, de la coincidencia de objetivos con la plataforma, cuya apuesta de AVE con Madrid a través de Mora beneficia a Jaén, señala la formación en un comunicado.

Agustín González ha esgrimido diversas razones para ello, entre ellas, que a corto plazo "reduciría a dos horas y media la duración del trayecto y, además, facilitaría que se ejecutara la alta velocidad por Despeñaperros".

"La construcción del baipás de Montoro aleja, por el contrario, esta posibilidad; sólo reduce el tiempo del trayecto en menos de una hora. De ahí que el Grupo Popular proponga que los 400 millones de euros previstos para la construcción del desvío por el municipio cordobés se inviertan en una conexión que permita realizar a través de Despeñaperros el trayecto con Madrid".

Para Agustín González, la opción del baipás de Montoro elegida por el Ministerio de Transportes genera un "triple perjuicio" a la capital jiennense: "Aleja la posibilidad de enlazarla con la capital de España con una línea de alta velocidad directa, pone en riesgo la conexión futura con las provincias del Levante español mediante Alcázar de San Juan y es un proyecto a muy largo plazo".

El portavoz ha hecho hincapié en que el baipás de Montoro, si se ejecuta, no entrará en funcionamiento antes de 2035, "según calcula el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias". De manera que al menos hasta esa fecha los pasajeros que utilicen el tren Madrid-Jaén realizarán viajes de más de cuatro horas para un trayecto de menos de 300 kilómetros repleto de incidencias.

El deterioro del sistema ferroviario motiva constantes retrasos en los trenes de media distancia que circulan entre ambas capitales. "Ha pasado la hora de la puntualidad y ha llegado la de la incertidumbre", ha expuesto en este sentido el portavoz popular "para definir el modo en que afectan a los viajeros las continuas demoras del servicio que gestiona el ministro Óscar Puente".

"Lamentablemente, su discriminación a Jaén cuenta con el visto bueno del alcalde socialista, Julio Millán, que no defiende a su ciudad porque tiene pánico a exigir el AVE a quien puede acabar con su trayectoria política", ha asegurado.

Para el portavoz resulta también "llamativo" el "silencio" de Jaén Merece Más, que aupó a Julio Millán a la Alcaldía tras una moción de censura cuyo acuerdo establecía mejoras en el ámbito ferroviario. "Sorprende que hayan pasado tan rápidamente de exigir el AVE a contentarse con la remodelación de la plaza de Renfe. Y sorprende que nadie del equipo de gobierno esté hoy aquí", ha concluido.