El grupo Swamp de folk rock actúa este jueves en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba

Cartel del concierto en Córdoba del grupo de folk rock Swamp. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo sevillano de folk rock 'Swamp' participa mañana jueves, a partir de las 20,00 horas, en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba, en segundo concierto del ciclo 'Música y otros ritmos', que comenzó la semana pasada con la actuación del grupo The Hot Jivers.

Según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, Swamp es una banda de Sevilla formada por tres músicas, Maite Herrera y Abbi Fernández a las guitarras y voces, y Txako a la percusión y voz. El sonido de Swamp bebe de una amplia variedad de influencias, que abarcan el folk, la americana, el country, el blues y el rock.

En su repertorio conviven clásicos cuidadosamente reinterpretados con canciones de artistas contemporáneos que comparten el camino musical que nos une. La armonía vocal ocupa un lugar central en la identidad del proyecto, aportando carácter y profundidad a los arreglos.

Sus directos están concebidos para verdaderos amantes de la música, es decir, aquellos que valoran la pausa, el matiz y la experiencia de una escucha profunda. Cuidan cada detalle, desde los arreglos musicales hasta la puesta en escena, buscando siempre una coherencia entre lo que se ve y lo que se escucha. Les inspira la naturaleza, los sonidos que pasan desapercibidos, el amor, el aire y, por supuesto, el fango.