Grupos de investigación de la UCO centran su trabajo en la gestión sostenible del agua

Archivo - Un pantano en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de investigación Hidráulica y Riegos y Dinámica Fluvial e Hidrología del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (UCO) buscan cómo mejorar la gestión sostenible de un recurso tan clave para la sociedad como es el agua.

Según informa la UCO en una nota, el agua, cuyo día mundial se conmemora el 22 de marzo desde 1993, es un bien fundamental para el planeta y es utilizado como recurso básico para la población, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Pero, al mismo tiempo, este recurso está afectado por la escasez, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de acuíferos.

Por ello, buscar una gestión sostenible del agua, así como mejorar la comprensión de los procesos del ciclo hidrológico son claves para el medio ambiente y hacia esas dos líneas de investigación se dirigen los estudios de los grupos de la Universidad de Córdoba Hidráulica y Riegos y Dinámica Fluvial e Hidrología, dirigidos respectivamente por Emilio Camacho Poyato y María José Polo Gómez, e integrados ambos en el Departamento de Agronomía Dauco.

El grupo Hidráulica y Riegos participa en la actualidad en varios proyectos nacionales e internacionales ('Smart Green Water', 'I-ReWater', 'Hy4res', 'Digagro', 'Dig-Irrigation' y 'Geo-Ren'), así como en el desarrollo de ocho tesis doctorales. Esta actividad investigadora está centrada en el uso de la digitalización y la Inteligencia Artificial como herramientas que nos ayudan a tomar decisiones informadas en la agricultura de regadío y en los sistemas de distribución de agua tanto urbanos como de riego.

De esta forma y a través de la digitalización, los proyectos del grupo Hidráulica y Riegos buscan mejora de las capacidades digitales del sector, fortaleciendo así el tejido socioeconómico de las zonas rurales, conocer las etapas a seguir para incorporar las aguas regeneradas en el conjunto de aguas para el regadío o cómo integrar la energía eólica, solar e hidroeléctrica para un suministro estable de energía.

Igualmente, se pretende crear gemelos digitales para prever cuales son las mejores estrategias de riego ante situaciones de sequía, para mejorar el uso del agua, la energía y los fertilizantes o para integrar datos de rendimiento eléctrico e hidráulico de estaciones de bombeo y sistemas fotovoltaicos, proporcionando soluciones avanzadas para un uso sostenible del agua y la energía en diversos escenarios agroclimáticos.

El Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología, por su parte, centra su investigación en mejorar la comprensión de los procesos clave del ciclo hidrológico en zonas mediterráneas como herramienta fundamental para una mejor gestión hidrológica.

La hidrología de cuencas de montaña mediterránea, la calidad de agua en cuencas muy alteradas por la sociedad, el análisis del impacto de las sequías en la escasez de agua, el desarrollo de servicios climáticos son algunas de las temáticas en las que trabaja el grupo. Estas líneas de investigación (desarrolladas actualmente por los proyectos nacionales e internacionales 'Complex', 'Sega', 'Dryad', 'Snowdrought' y 'WaMA-WaDiT') han abierto colaboraciones internacionales de relevancia en redes de trabajo internacionales de primer nivel en el campo de la hidrología como 'Inarch', una red para la investigación de cuencas alpinas o la 'IAHS' donde el grupo participa en diferentes grupos de trabajo.