Guadix celebra este jueves su Noche en Blanco con música, talleres y actividades para impulsar el comercio local

Cartel de la Noche en Blanco que se celebra en Guadix este jueves, 6 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Guadix celebra este jueves, 6 de agosto, su Noche en Blanco con una amplia propuesta de actividades culturales en las que la música, los talleres y distintas actividades amenizarán las calles y plazas para impulsar el comercio local.

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento, que dirige Encarnación Molero, organiza la que es una de las citas más esperadas del verano accitano y que convierte a los espacios públicos en un gran escenario al aire libre con una amplia programación de actividades culturales, infantiles, deportivas y de ocio.

El evento cuenta con la colaboración de la Asociación Local de Comercio, la Junta de Andalucía, la Fundación Caja Rural de Granada y numerosas asociaciones, colectivos y empresas locales, que han unido esfuerzos para ofrecer una programación pensada para todos los públicos.

La iniciativa tiene como principal objetivo dinamizar el comercio accitano, animando tanto a vecinos como a los visitantes que durante estas fechas se encuentran en Guadix a disfrutar de una noche diferente en la que las compras se combinarán con espectáculos, visitas culturales, talleres, animación y propuestas familiares. Además, los establecimientos participantes ofrecerán promociones y ofertas especiales durante toda la velada.

La programación se desarrollará entre las 21,00 y las 00,00 horas en distintos puntos del centro histórico y comercial de la ciudad, permitiendo que el público pueda recorrer las calles disfrutando de una completa oferta de actividades.

Entre las propuestas culturales destacan la exposición "75 aniversario Esperanza" en la Iglesia de San Torcuato (Hospital Real), la Noche del Misterio organizada por Guil Cultural Contemporáneo en la Plaza de los Pachecos y una visita guiada "Paseos en Blanco", con salida a las 19,30 horas desde la Oficina de Turismo.

La programación artística incluirá actuaciones de Flamenco bajo el cielo de Santa Ana, actuación de Ilíberis Música compuesto por Mencía Serrano y Morgan de Santos en la iglesia de Santa Ana, espectáculos de fuego y malabares, sesiones de zumba, exhibiciones de Dance Fusion, Pole Dance, Acci Dance, el ritmo de los Mariachis Los Mayoralas, la animación de la Charanga La Mal Criada, el espectáculo de Mago, el concierto de La Petite Suite Band Trío dentro del Reto Swing & Jazz, la actuación musical de Zalabi Strings, además de actuaciones de Nicasio Música "Aprende a tocar".

La Noche en Blanco también ofrecerá diferentes talleres y actividades participativas, como un taller de pulseras florales, un estand de bordado artesanal, la elaboración de máscaras venecianas, un espacio de pintacaras veraniego, exhibiciones de danza del vientre, así como una master class de cajón flamenco, bachata y salsa.

Los más pequeños tendrán también un amplio protagonismo con una completa zona de actividades infantiles, donde podrán disfrutar de una diana gigante, fotomatón, jumping y una actividad de astronomía, que permitirá observar el cielo de verano desde el Miniparque. Además, durante toda la noche se instalará un mercado de artesanías en el Arco de San Torcuato, contribuyendo a enriquecer aún más la oferta comercial y cultural de esta cita.