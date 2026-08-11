La Guardia Civil desmantela una plantación 'indoor' con 600 plantas de marihuana y detiene a tres personas en Córdoba

Plantación 'indoor' de marihuana desmantelada en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Califa-Doja', ha desmantelado en Córdoba una plantación de marihuana tipo 'indoor', es decir, instalada en el interior de un inmueble, y ha detenido a tres personas relacionadas con su explotación y la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación se inició a raíz de una investigación desarrollada por componentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que permitió obtener indicios claros sobre la existencia de una instalación destinada al cultivo intensivo de marihuana del tipo 'indoor'.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble, donde localizaron dos plantaciones en las que se intervinieron aproximadamente 600 plantas de cannabis, además de diversos útiles y efectos empleados para su cultivo y mantenimiento.

Durante la actuación, los agentes localizaron en el interior de las instalaciones a una persona que, presuntamente, ejercía funciones de vigilancia y custodia de las plantaciones, permaneciendo de forma habitual en unas dependencias que presentaban condiciones precarias de habitabilidad e higiene. En el registro fue hallada e intervenida igualmente un arma de fuego, aparentemente modificada (escopeta de cañones recortados) y munición asociada a la misma.

La escopeta de cañones recortados intervenida está siendo sometida a las correspondientes comprobaciones y trazabilidad, ya que este tipo de armas puede estar relacionado con las funciones de protección y seguridad de plantaciones dedicadas al cultivo y tráfico ilícito de drogas.

Los agentes constataron, además, la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica, utilizada para abastecer el elevado consumo energético requerido por las instalaciones de este tipo de cultivo. Esta conexión, además del perjuicio económico ocasionado, suponía un grave riesgo para la seguridad de las personas que pudieran encontrarse en el inmueble, por el riesgo de electrocución e incendio que presentaba.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas, a las que se investiga por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, mientras continúa abierta la investigación.