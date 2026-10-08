La Guardia Civil interviene más de 13.000 plantas de marihuana desde el lunes en la provincia de Granada

Intervienen más de 13.000 plantas de marihuana en cuatro días en la provincia. Se han practicado 51 entradas y registros en 12 pueblos. Treinta personas han sido puestas a disposición judicial y Atarfe ha sido el municipio con actuaciones más destacadas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha mantenido durante esta última semana un intenso despliegue operativo contra el cultivo y tráfico de marihuana en diferentes municipios de la provincia de Granada, con un balance de más de 13.000 plantas de cannabis sativa intervenidas en cultivos tanto exteriores como interiores, más de 15 kilogramos de cogollos y sumidades floridas, varios kilogramos de picadura, más de 27.000 euros en efectivo, diversas armas de fuego y armas blancas, así como otros efectos relacionados con el cultivo y la elaboración de marihuana.

Desde el día 5 de octubre, han sido 51 las entradas y registros practicados en inmuebles de las localidades de Monachil, Órgiva, Píñar, Atarfe, Padul, La Zubia, Fuente Vaqueros, Puerto Lope, Limones, Rubite, Chauchina y Pinos Puente.

Las actuaciones se han desarrollado por las distintas unidades territoriales y de investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, con la participación y apoyo, en función de las necesidades de cada dispositivo, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Equipo Pegaso y las patrullas territoriales.

Como resultado de las intervenciones, se han puesto a disposición judicial 30 personas hasta la fecha, presuntamente implicados en participación en delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y, en algunos casos, pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones ni la identificación de otras personas presuntamente relacionadas con los inmuebles y cultivos investigados.

LAS INTERVENCIONES MÁS RELEVANTES, EN ATARFE

Dos de las intervenciones especialmente significativas en el marco de las investigaciones contra el narcotráfico en la provincia, por su alcance y por la peligrosidad de las infraestructuras detectadas, se han llevado a cabo en la ciudad de Atarfe, en el área metropolitana de la capital granadina.

La primera, el pasado 6 de octubre, permitió desmantelar un laboratorio clandestino BHO, instalación destinada a la obtención de extractos de cannabis mediante gas butano. Este procedimiento, por la acumulación de gases inflamables en espacios cerrados, supone un grave riesgo de incendio, deflagración o explosión, motivo por el que fue necesaria la intervención de especialistas del TEDAX-NRBQ de la Guardia Civil de Granada para garantizar la seguridad del operativo.

La segunda tuvo lugar ha tenido lugar este pasado jueves, 7 de octubre, también en Atarfe, donde la Guardia Civil realizó 12 registros domiciliarios en una barriada de la localidad. En esta operación se intervinieron 4.377 plantas de marihuana en distintos estados de floración y se desmantelaron ocho enganches fraudulentos a la red eléctrica asociados a dichas plantaciones.

En la mayoría de las instalaciones se localizan enganches ilegales a la red eléctrica ejecutados sin ningún tipo de medida de seguridad: cables al aire, ausencia de toma de tierra, empalmes improvisados y conexiones situadas junto a depósitos y conducciones de agua, una combinación que incrementa de forma crítica el riesgo de incendio, cortocircuito o electrocución tanto para los ocupantes de las viviendas como para los agentes intervinientes.

La Guardia Civil señala que estas circunstancias evidencian el grave peligro que generan las plantaciones 'indoor' y la necesidad de una intervención coordinada con operarios especializados de las compañías eléctricas.