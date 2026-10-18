Hacemos Córdoba afea que el alcalde "sigue dando pasos para acabar con el Instituto Municipal de Turismo"

Archivo - El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y consejero de Sadeco, José Carlos Ruiz. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado que el alcalde, José María Bellido, "sigue dando pasos para acabar progresivamente" con el Instituto Municipal de Turismo, "al que ha ido restando competencias, recursos y productos turísticos mientras aumenta la externalización de servicios".

Según ha precisado la formación en una nota, este organismo nació para impulsar desde la Administración un turismo sostenible y con participación de los distintos agentes del sector. Sin embargo, los presupuestos municipales de 2027, "aprobados por el Partido Popular con el voto en contra de Hacemos Córdoba, reducen en 45.000 euros las cuentas del Instituto".

"El alcalde presume de apostar por el turismo, pero después recorta el presupuesto del organismo que debe impulsarlo. No basta con hablar de turismo, hay que dotarlo de recursos y apostar por una gestión pública que planifique y desarrolle nuevos productos", ha señalado Hacemos Córdoba.

De este modo, la coalición ha considerado como "especialmente insuficientes" los 17.000 euros previstos para inversiones, en un momento en el que "Córdoba necesita avanzar en digitalización, innovación y mejora de la información que ofrece a quienes la visitan".

A ello se suma que el punto de información turística del bulevar del Gran Capitán continúa cerrado, pese a que el Ayuntamiento destinó "decenas de miles de euros a su puesta a punto". "Es difícil entender que se haya invertido dinero público en acondicionar un espacio para informar a los visitantes y que siga cerrado, mientras el presupuesto no recoge su puesta en funcionamiento", ha criticado la coalición.

Asimismo, Hacemos Córdoba ha reclamado "recuperar productos turísticos que se han perdido en los últimos años y estudiar nuevas propuestas que diversifiquen la oferta de la ciudad, aprovechando su patrimonio y su potencial cultural". A su juicio, "la política municipal no puede limitarse a promocionar Córdoba, sino que debe contar con recursos y una planificación que permitan mantener y ampliar las actividades turísticas durante todo el año".

Así, la coalición ha exigido al alcalde que rectifique y refuerce el Instituto Municipal de Turismo, en lugar de "continuar reduciendo su papel". "Córdoba necesita un modelo turístico sostenible, con participación del sector y capacidad para generar iniciativas desde lo público. El turismo debe servir al interés general y no convertirse únicamente en una oportunidad de negocio".