Hacemos Córdoba exige al alcalde que pida disculpas a los vecinos de Villarrubia por su "actitud despectiva"

CÓRDOBA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "que pida disculpas públicas a los vecinos y vecinas de Villarrubia, tras su actitud despectiva e irónica durante el Pleno celebrado ayer".

A este respecto y en una nota, Hacemos Córdoba ha explicado que "un grupo de personas del barrio acudió al Ayuntamiento para defender una propuesta ciudadana, que plantea mayor autonomía para decidir sobre las inversiones y prioridades en su entorno, ante el abandono institucional" que sufre Villarrubia "desde hace años".

Hacemos Córdoba ha recordado que esta iniciativa ciudadana, respaldada por una recogida de firmas, "es fruto de la frustración y del hartazgo por parte de una barriada, que lleva años sin respuesta a sus demandas más básicas, entre ellas un nuevo centro de salud, mejoras en el alumbrado, instalaciones deportivas y espacios públicos".

Sin embargo, "a pesar de tratarse de una propuesta fundamentada, sensata y completamente legítima", el equipo de gobierno del PP "la tumbó haciendo uso de su mayoría absoluta", pero "lo más grave no fue solo el rechazo a una demanda vecinal razonable, sino la actitud con la que el alcalde recibió esa propuesta", en este caso "con sonrisas, desdén y una frase que refleja toda su prepotencia, cuando dijo: '¡Hala, a coger el autobús!', a quienes protestaban por la decisión".

A juicio de Hacemos Córdoba, la ciudad "no merece un alcalde que desprecia a quienes vienen a proponer soluciones para su barrio", pero que se toparon con "un alcalde incapaz de escuchar y de dialogar, que se muestra soberbio y altivo cada vez que alguien le dice algo que no le gusta".

En este punto, desde Hacemos Córdoba han señalado el "abandono sistemático que sufren las barriadas periféricas", como la de Villarrubia, "que están olvidadas por este gobierno municipal", que está "más preocupado por no molestar" al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "que por defender los intereses de Córdoba", pues "el alcalde ha dejado claro que no gobierna para todos y todas, sino para su partido, y que no está aquí para escuchar, sino para imponer".