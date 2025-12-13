Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento transparencia y medidas ante "posibles deficiencias" en puente de Electromecánicas

Archivo - El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo. Imagen de archivo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al Pleno ordinario de este martes, 16 de diciembre, una pregunta centrada en la situación del puente de Electromecánicas y en la necesidad de conocer el estado de todas las infraestructuras similares de la ciudad, ante la "preocupación vecinal" y las informaciones publicadas sobre "posibles deficiencias".

En este contexto, Hacemos Córdoba ha adelantado en una nota que preguntará si el puente de Electromecánicas cuenta con la ITV estructural obligatoria que debe realizar la Junta de Andalucía y qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento para garantizar su cumplimiento. Asimismo, solicitará información sobre si el resto de puentes de la ciudad han pasado la ITV, indicando la fecha de la última inspección y si se cumplieron los requisitos técnicos establecidos.

El grupo municipal ha recordado que el puente de Electromecánicas "no dispone" de la ITV estructural preceptiva, una inspección "obligatoria" cuya competencia corresponde a la Junta y que resulta "imprescindible" para garantizar la seguridad de la infraestructura. Por ello, Hacemos Córdoba ha subrayado que "es inaceptable que una obra pública de esta relevancia continúe sin una revisión obligatoria que asegure su seguridad".

La coalición ha subrayado que el Ayuntamiento "no puede mantenerse al margen de esta situación". "El Consistorio no puede ser un actor pasivo, porque tiene la obligación de exigir a la Junta que cumpla con sus responsabilidades en materia de inspección y seguridad de las infraestructuras públicas", ha afirmado.

Hacemos Córdoba ha puesto también el foco en la gestión del entoldado de dicho puente, una actuación que fue retirada pese a estar ya adjudicada a la empresa Jicar. Desde el grupo municipal se considera que este hecho evidencia una "grave falta de planificación y de conocimiento" del estado real de la ciudad.

"No es de recibo adjudicar una obra sin comprobar previamente que la infraestructura cumple con los requisitos técnicos y de seguridad, y tener que retirarla después", ha subrayado, toda vez que ha indicado que "esto demuestra improvisación y mala gestión por parte del gobierno municipal de Bellido".

Asimismo, la coalición ha recordado que el entoldado del puente es "una actuación prometida desde hace más de seis años sin que hasta la fecha se haya materializado". "Este gobierno municipal vuelve a fallar en una demanda histórica del barrio y, en lugar de asumir responsabilidades, opta por desviar la atención y señalar al Gobierno de España ante los vecinos", ha añadido.

De igual forma, Hacemos Córdoba ha considerado que "la preocupación no debe limitarse únicamente al puente de Electromecánicas". "La ciudadanía tiene derecho a saber en qué estado se encuentran todos los puentes de la ciudad", ha reprochado, al tiempo que ha insistido en que "no podemos esperar a que surjan problemas o alertas para actuar". Ante ello, ha reclamado "transparencia total" sobre las inspecciones realizadas, sus resultados y las actuaciones pendientes.

"La prevención y el mantenimiento no pueden dejarse a la improvisación", ha concluido el grupo, insistiendo en que la prioridad debe ser "proteger a la ciudadanía y garantizar que todas las infraestructuras cumplen con las condiciones de seguridad exigidas".