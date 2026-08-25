Hacemos Córdoba exige cumplir el acuerdo plenario para recuperar un sistema público de 300 bicicletas

Irene Ruiz, junto a uno de los carriles bici existentes en la ciudad de Córdoba. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Irene Ruiz ha exigido al gobierno local del PP "que cumpla el acuerdo aprobado por unanimidad por el Pleno municipal el 11 de abril de 2024 e impulse la implantación de un sistema público de 300 bicicletas, distribuidas mediante estaciones por distintos barrios de la ciudad".

A través de una nota, Ruiz ha recordado que su coalición "no plantea una nueva iniciativa, sino que reclama la ejecución de un compromiso adquirido por toda la Corporación", porque "Córdoba ya dijo sí a la bicicleta pública. Ahora toca cumplir".

La edil de Hacemos Córdoba ha opinado que "la recuperación de este servicio debe integrarse en una estrategia más amplia de movilidad sostenible, que contemple la mejora y ampliación de la red ciclista, la creación de aparcamientos seguros para bicicletas, el refuerzo del transporte público, la pacificación del tráfico y una planificación urbana que facilite desplazamientos más eficientes, seguros y sostenibles".

Recuperar la bicicleta pública "no consiste únicamente en poner bicicletas en la calle. Supone apostar por un modelo de ciudad donde caminar, utilizar el transporte público o desplazarse en bicicleta sea cada vez más sencillo y atractivo. Significa reducir emisiones contaminantes, disminuir el ruido, mejorar la calidad del aire, promover hábitos saludables y recuperar espacio público para las personas".

Ruiz también ha recordado que la ciudad ya contó con un sistema público de préstamo de bicicletas "durante los gobiernos de Izquierda Unida", y "el error fue perderlo", por lo que ahora "el reto es recuperarlo mejor, con un servicio moderno, accesible y de calidad, que vuelva a situar a Córdoba entre las ciudades referentes en movilidad sostenible".

La propuesta contempla una red de 300 bicicletas, distribuidas mediante estaciones en distintos puntos de la ciudad, junto con nuevos aparcamientos seguros y campañas de concienciación para fomentar el uso cotidiano de este medio de transporte.

Por eso, Ruiz ha lamentado que, "pese al acuerdo plenario y a los anuncios realizados por el gobierno municipal del PP sobre una próxima licitación del servicio, la bicicleta pública siga sin convertirse en una realidad", y a ello se suma el que "durante este mandato no se ha construido ni un solo kilómetro nuevo de carril bici", a la vez que "buena parte de la red existente presenta un importante deterioro", por lo que la edil de Hacemos Córdoba le ha insistido al gobierno local del PP en que haga "menos anuncios" y ponga "más bicicletas en la calle".