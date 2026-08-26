Hacemos Córdoba pide recuperar espacios municipales abandonados para "ponerlos al servicio de la ciudadanía"

Iván Fernández ante el edificio de San Agustín, 5. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández ha reclamado este miércoles al gobierno local del PP "recuperar espacios municipales abandonados para ponerlos al servicio de los barrios y de la ciudadanía".

En este sentido y a través de una nota, Fernández ha criticado "la falta de gestión del gobierno municipal" y ha propuesto "activar edificios como el Pósito de la Corredera, Trueque 4, San Agustín 5, el quiosco de San Hipólito o el antiguo mercado de la Plaza de España".

Por eso, el grupo municipal de Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), "un plan de recuperación de los edificios y espacios municipales que permanecen sin uso o infrautilizados", al considerar que "su apertura permitiría reforzar los servicios públicos, ampliar la oferta cultural y dotar a los barrios de nuevos espacios para la participación ciudadana".

Fernández ha lamentado que, "después de siete años" el gobierno del PP "continúe acumulando inmuebles sin actividad mientras asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades culturales siguen reclamando lugares donde desarrollar su trabajo", lo que le ha llevado a argumentar que "la ciudad no necesita más edificios cerrados, necesita que el patrimonio municipal tenga utilidad y revierta en la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

Entre las actuaciones que Hacemos Córdoba considera prioritarias figura el Pósito de la Corredera, "cuya conversión en una ampliación del Centro Cívico Centro ha sido solicitada, tanto por el Consejo de Distrito, como por las asociaciones vecinales del entorno". La coalición entiende que "esta actuación permitiría responder a una demanda ampliamente compartida y mejorar la oferta de espacios públicos en el casco histórico".

A ello se suma "la recuperación del inmueble de Trueque, 4, destinado al futuro Museo de los Patios, la puesta en funcionamiento del edificio de San Agustín, 5 como espacio complementario al centro cívico del barrio, la apertura del quiosco de San Hipólito, anunciado hace años como punto de información turística, y la definición de un proyecto para el antiguo mercado de la Plaza de España, un edificio con capacidad para albergar iniciativas sociales, culturales o económicas que contribuyan a revitalizar su entorno".

Para el edil de Hacemos Córdoba, cada uno de estos inmuebles representa "una oportunidad para fortalecer la vida de los barrios, apoyar al tejido asociativo y acercar los servicios municipales a la ciudadanía", y ha añadido que "los edificios públicos deben convertirse en lugares de encuentro, participación y actividad", pues, "mantenerlos cerrados supone desaprovechar recursos que pertenecen a todos los cordobeses y cordobesas".