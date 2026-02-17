Hacemos Córdoba vuelve a reclamar más espacios para bodas civiles ante las obras del Alcázar

Archivo - El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hacemos Córdoba ha exigido este martes al gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital cordobesa "que habilite nuevos espacios municipales para la celebración de bodas civiles mientras continúan las obras en el Alcázar de los Reyes Cristianos, una situación que está obligando a numerosas parejas a casarse en otros espacios que no han sido elegidos por ellas".

Según han señalado en una nota desde la coalición de izquierdas, esta situación responde a una "falta de previsión y a una gestión ineficaz" por parte del gobierno local del PP. "Sabían que las obras se iban a prolongar hasta octubre de este 2026 y, aun así, no articularon alternativas para que las parejas no se vieran perjudicadas".

Como resultado, en Hacemos Córdoba están recibiendo "quejas de parejas que no comprenden el cambio de ubicación. Nos trasladan su malestar porque se encuentran con que se les deriva a un espacio menos emblemático, sin posibilidad de elegir otra alternativa municipal acorde a sus expectativas".

La coalición ha recordado que ya el pasado verano reclamó "que se buscaran soluciones" y propuso distintos espacios municipales, como el Palacio de Orive, el Jardín Botánico de Córdoba, el Templo Romano de Córdoba, así como otras infraestructuras municipales que, a su juicio, reúnen condiciones "adecuadas" para este tipo de celebraciones.

"Córdoba dispone de espacios singulares suficientes. Lo que falta es voluntad política y capacidad de gestión", según han afirmado desde Hacemos Córdoba, desde donde sostienen que "no es de recibo el trato que están recibiendo quienes celebran uno de los días más importantes de su vida".

El grupo municipal ha añadido que "la habilitación de nuevos espacios debe ir acompañada de un refuerzo del departamento de Protocolo", pues "actualmente existen tres plazas de auxiliar de Protocolo, de las cuales dos son interinas y sus plazas están por salir", pero, "en lugar de convocar una oferta de tres o cuatro plazas para cubrir y reforzar el departamento, se han limitado a dos, por lo que el personal seguirá siendo de tres en vez de cuatro o cinco".

Por ello, Hacemos Córdoba pide "que se abra una nueva oferta de empleo que permita reforzar adecuadamente el departamento y garantizar una organización adecuada de los actos oficiales y las bodas civiles, evitando improvisaciones".