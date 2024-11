Hacemos insiste al alcalde de Córdoba en un pacto de ciudad contra el 'sinhogarismo' y la soledad no deseada

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha reiterado este viernes al alcalde, José María Bellido, "la necesidad de un pacto de ciudad que aborde de manera integral la erradicación del 'sinhogarismo' y la soledad no deseada".

Ante "la preocupante realidad que vive Córdoba, con un aumento exponencial del número de personas sin hogar según los últimos datos de la red CoHabita", Hacemos ha subrayado en una nota "la urgencia de una acción decidida por parte de la administración pública".

Así, han detallado que "esto requiere la elaboración de un plan local, dentro de la estrategia nacional para la erradicación de la pobreza, que no sólo priorice la lucha contra el 'sinhogarismo', sino que también cuente con la colaboración activa de los colectivos que integran la red y trabajan diariamente con quienes se encuentran en esta situación".

Según las últimas cifras provisionales del recuento realizado por la red CoHabita, 447 personas se encuentran actualmente viviendo en las calles de la ciudad, que representan "un preocupante aumento del 21% respecto a 2023". "Esta realidad evidencia la carencia de un recurso habitacional esencial para su bienestar", han subrayado.

Desde Hacemos han insistido en que "el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y que el gobierno municipal no puede seguir ignorando esta situación".

Desde el inicio de este mandato, el grupo municipal ha criticado que "el alcalde y su equipo de gobierno han permanecido impasibles ante la problemática del 'sinhogarismo', sin tomar decisiones efectivas ni poner en marcha los recursos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda".

"A pesar de la creciente preocupación por esta situación, la mesa de 'sinhogarismo' sigue sin constituirse, y la mayor parte de la responsabilidad ha recaído sobre los hombros del Tercer Sector, que ha asumido una carga que corresponde a la administración pública", han advertido.

En opinión de Hacemos, "no es lógico que el número de personas sin hogar siga creciendo mientras el gobierno municipal no actúa". "La falta de recursos y de comunicación directa con los colectivos que trabajan en esta causa no puede seguir siendo una excusa", han señalado.

AUMENTAR INVERSIONES Y RECURSOS

Además, el grupo ha exigido que, "en el presupuesto de 2025, se aumenten las inversiones y recursos destinados a esta problemática, con el fin de garantizar un recurso habitacional de emergencia para los cordobeses que no tienen un techo donde cobijarse, sobre todo en los meses más fríos, cuando las condiciones meteorológicas empeoran".

En este sentido, la coalición de izquierdas ha reiterado su exigencia de que "el Centro de Emergencias Habitacional, una infraestructura fundamental para atender a quienes más lo necesitan, sea abierto de manera inmediata, ya que este recurso no ha estado disponible durante años".

Por otro lado, han planteado "la creación de un pacto de ciudad para abordar la soledad no deseada, especialmente entre la población mayor".

"Muchas personas mayores se encuentran solas, sin apoyo familiar o de amistades, y muchas veces ni siquiera tienen acceso a servicios básicos en sus viviendas, como ascensores", de modo que "esto les condena a vivir una existencia aislada, sin poder salir de sus casas", han avisado desde el grupo.

Ante ello, Hacemos ha solicitado al gobierno municipal que "en 2025 se pongan en marcha medidas efectivas para combatir la soledad no deseada, prestando especial atención a la población mayor y asegurando que sus necesidades sean atendidas por la administración pública".

"Es hora de que el alcalde y su equipo de gobierno dejen de mirar hacia otro lado y asuman su responsabilidad con la ciudadanía", han apuntado, a la vez que han tendido la mano al equipo de gobierno para "trabajar juntos en estos pactos de ciudad que son imprescindibles para la dignidad y el bienestar de los cordobeses".

En definitiva, Hacemos espera que "en 2025 se tomen medidas efectivas tanto para combatir el 'sinhogarismo' como para erradicar la soledad no deseada, comprometiendo recursos y voluntad política para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan".