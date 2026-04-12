Herido un menor tras caer desde varios metros de altura a una obra abandonada en Las Gabias (Granada)

Archivo - Hospital Virgen de las Nieves de Granada (imagen de archivo). - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

El menor de 16 años ha sido trasladado al Hospital Virgen de las Nieves para recibir asistencia médica LAS GABIAS (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

Un menor de 16 años ha resultado herido este pasado sábado tras caerse desde varios metros de altura a una obra abandonada ubicada en el término municipal de Las Gabias (Granada), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El incidente ha ocurrido sobre las 21,30 horas del sábado, momento en el que el teléfono 112 recibía un aviso por parte de un particular de que un menor había caído en un recinto de obras ubicado en la calle Estación de Tranvía, en Gabia la Grande, desde una altura de cuatro o cinco metros aproximadamente.

Tras este aviso, la central coordinadora desplazó a efectivos del servicio sanitario, Guardia Civil y Policía Local hasta el lugar de los hechos para que intervinieran en el rescate del joven. Fuentes sanitarias han precisado al 112 que el menor tuvo que ser finalmente trasladado al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación del Virgen de las Nieves de Granada para recibir asistencia médica.