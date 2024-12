Hierro defiende primarias en PSOE-A y no "un invento tipo Madrid" donde "presentando un papel se es secretario general"

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Luis Ángel Hierro, referente del movimiento denominado 'Reconstrucción PSOE-A', ha apostado por la celebración de primarias de cara al congreso regional, en las que se puedan confrontar proyectos, al tiempo que ha asegurado que no van a consentir "un invento tipo Madrid": "Que una persona, simplemente presentando un papel, pasa a ser secretario general de una federación como la andaluza".

Así lo ha indicado este jueves a los periodistas en Jaén antes de participar en un encuentro con militantes "para discutir posiciones" con respecto al citado cónclave previsto en febrero "en tanto se aprueba el calendario".

Hierro, que fue candidato a las primarias que el PSOE-A celebró en junio de 2021 para elegir a su cabeza de lista a las elecciones autonómicas que acabaron convocándose en 2022, ha afirmado que entendían "desde aquel momento que Juan Espada --que ganó las primarias-- no era la alternativa para sustituir a Susana Díaz".

Por ello y tras apuntar que los resultados electorales "han sido desastrosos", ha defendido la necesidad de "ponerle remedio porque, si no, lo que espera son otros cuatro años más de Moreno Bonilla y de su desmantelamiento del sistema" público.

Preguntado por si optará a liderar el PSOE-A, Hierro ha evitado confirmarlo, precisando que ahora no se está todavía en la fase de presentar precandidatos", que sería lo primero, entre el día 7 y el día 10.

"Sí ya estamos en condiciones de decir que nosotros no vamos a consentir que ocurra lo que ha ocurrido en Madrid. Que una persona simplemente presentando un papel pasa a ser secretario general de una federación como la andaluza. Luego nosotros estamos por que haya primarias y por que haya una confrontación de planteamientos y de proyectos y que los militantes y las militantes elijan", ha afirmado.

Al hilo y ante la posibilidad de que la dirección federal pueda tener un candidato, ha considerado que "Ferraz tiene una perspectiva distante de Andalucía". A su juicio, es "como si estuvieran jugando al Monopoli y "desde la lontananza", tienen "una percepción de Andalucía que no es la real", mientras que en el movimiento Reconstrucción PSOE-A están viendo en las distintas provincias "una perspectiva más apropiada" de lo que piensa la ciudadanía.

Al respecto, ha manifestado que "las encuestas están dando que Moreno Bonila gana porque no hay alternativa". "Y no se va a construir una alternativa caída del cielo. Los que piensen que con un invento tipo Madrid, de ahora pongo este, pierdo, después vuelvo a poner este, pierdo... El PSOE-Andalucía no es un partido para gestionar derrotas, es un partido para gestionar victorias", ha apostillado.

De ahí que haya abogado por "ofrecer una alternativa sólida y clara" sin que la gente llegue "a empujones", con "gente que ni siquiera se le pasa por la cabeza el venir a Andalucía, de repente aparezca como que van a ser el advenimiento del Mesías". Además, es fundamental, "en lugar de ofrecer solo crítica, ofrecer soluciones" para "convencer a los ciudadanos y a las ciudadanas andaluces".

INTEGRACIÓN REAL DE SENSIBILIDADES

En este sentido, ha resaltado que el futuro del PSOE andaluz "está en dos etapas". Primero, "unir" al partido en el horizonte de "tres, cuatro o cinco meses para hacer una integración real, no ficticia, como algunos pretenden", de "todas las corrientes y de todas las sensibilidades".

"Y segundo, crítica sistemática, día a día, momento a momento, al gobierno, a la par que un proyecto programático que ofrezca soluciones para cada crítica. Esas son las dos etapas que para nosotros tiene este proceso. Y tenemos el tiempo justo porque ayer a Moreno Bonilla dijo que era el último debate del Estado a la Comunidad, se le fue un poquito la lengua y me parece que tiene intención de convocar relativamente pronto la elecciones", ha comentado.

Precisamente sobre ese debate, ha dicho que no vio mal a Espadas y ha precisado que el líder socialista "no hizo mención excesiva al tema de los contratos". Sin embargo, ha expresado su temor por estar "fiando" el futuro del PSOE-A a que "un juez se levante una mañana y diga sobreseimiento de la causa o procesamiento" de los investigados.

Ha lamentado, igualmente, que en España se viene a "judicializar sistemáticamente cualquier debate político, cuando en realidad la gente lo que le interesa son otras cosas", de modo que se está "separando a la sociedad de la clase política".

JAÉN

Por otra parte, cuestionado por la elección de Jaén para celebrar el comité director en el que se aprobará el calendario congresual, Hierro ha afirmado que le "parece perfecto", pero no le da "ningún valor simbólico".

"No voy a valorar gestos. Yo valoro realidades y la realidad es que Jaén es una provincia muy importante para el Partido Socialista, donde hemos tenido una fuerte pérdida electoral, que hay que recuperar muchísimos ayuntamientos, donde hemos salvado la Diputación por los pelos y que lo que tenemos que hacer es trabajar en ella", ha declarado.