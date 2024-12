Espadas sugiere autocrítica a Moreno ante su "soberbia": "Parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha recomendado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que haga "autocrítica", y le ha afeado su "soberbia", que ha vinculado a la mayoría absoluta con la que gobierna en esta legislatura, y en esa línea ha afeado al también líder del PP-A que, tras escucharle, "parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada".

Así se lo ha espetado a Moreno el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad que ha abierto a mediodía el presidente de la Junta, y al que Juan Espadas ha replicado al inicio de la sesión vespertina de este pleno.

El secretario general del PSOE-A ha comenzado su intervención advirtiendo de que, tras escuchar a Juanma Moreno, que lleva "seis años ya a sus espaldas" gobernando en la Junta, le "preocupa mucho el alejamiento de la realidad y la distancia que pone" con respecto a "los problemas de los andaluces", y ha apuntado que "eso suele ser, sin duda, un síntoma de la soberbia de las mayorías absolutas".

"Una vez tras otra, escuchándole, parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada", ha afeado Juan Espadas a Juanma Moreno, a quien ha reprochado que "todo lo que cuenta" defiende que "es histórico", así como que viene a sostener que "todo lo que no funciona en Andalucía no es culpa suya, sino de otro".

En esa línea, Juan Espadas ha apuntado que "no le vendría mal" al presidente de la Junta "un poco de rigor, de verdad y, quizás, de autocrítica en su discurso", y en ese sentido ha advertido a Moreno de que "a la mayoría social de Andalucía le va cada vez peor con usted de presidente".

En esa línea, ha aseverado que el "factor dominante" del mandato de Moreno como presidente "es que la desigualdad crece a hombros de gigantes y no sólo afecta a los más vulnerables, sino también a la que denominamos clase media".

Así, Espadas ha alertado de que Andalucía se sitúa la última "en todos los indicadores socioeconómicos que nos comparan con otras comunidades autónomas", y ha advertido de que "los jóvenes andaluces son los que menos oportunidades tienen y los que más tarde se independizan" con Moreno como presidente.

"Su modelo no funciona en lo económico y es profundamente injusto en lo social, y no se va a arreglar con aquello de llamarlo 'vía andaluza'", le ha indicado también el líder del PSOE-A al presidente de la Junta.

