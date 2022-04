Hinojosa del Duque (Córdoba) acogerá del 20 al 23 de abril la tercera edición del Festival Jóvenes por la Tierra

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras dos años en blanco, a causa de la pandemia del Covid-19, Hinojosa del Duque (Córdoba) volverá a acoger, entre los días 20 y 23 del presente mes de abril, las actividades que engloba la que será ya la tercera edición del Festival Jóvenes por la Tierra, un evento sociocultural que reivindica el mundo rural.

De hecho y según la información facilitada a Europa Press por la organización del festival, que corresponde a la Asociación Cívica de Hinojosa del Duque, se busca "agitar la esfera musical cordobesa" mediante la combinación de "la creación artística con la conservación del mundo natural, a través de la divulgación de antiguos usos y costumbres, y la recuperación de la identidad propia, como antídoto al multiculturalismo uniformador".

Para ello, se darán cita en Hinojosa del Duque colectivos de la Península Ibérica y de Hispanoamérica, como por ejemplo miembros del Concejo de la Mesta y de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, que defenderán, en un taller de naturaleza, "la importancia económica, cultural y medioambiental de la trashumancia, las vías pecuarias y las razas autóctonas".

Esta actividad se desarrollará en la sede del Ifapa en Hinojosa del Duque durante la mañana del viernes 22 de abril, día en el que también, a partir de las 21,00 horas, se ofrecerá en el Centro Social de Convivencia de Hinojosa un adelanto del documental 'Transhumantes. Suso y Eliseo', a cargo del director del mismo, Tato Moreno, quien también dirigió el largometraje 'Arreo'.

Pero la primera actividad del festival comenzará antes, el miércoles 20 de abril, con la apertura de la exposición 'Bestiarium', integrada por fotografías de animales de razas autóctonas españolas vinculadas al ámbito rural, obra de José Barea, que estará abierta hasta el sábado 23 de abril en el Centro Cultural de Hinojosa del Duque.

El programa del III Festival Jóvenes por la Tierra se completa el mismo sábado día 23, además de con una ruta matinal de etnobotánica por la dehesa y un posterior taller sobre cosmética natural, con las actuaciones musicales, a partir de las 14,00 horas en el Centro Cultural Romero Belloqui de Hinojosa y con entrada gratuita, de los guipuzcoanos Huntza, los manchegos Celtibeerian, los madrileños Tangerine y Lunáticos, los gaditanos Flecha Valona, los salmantinos The Son of Wood y los locales The Drinkers.

Un compendio de folk, punk, rock, country e indie, que servirá a cinco de las siete bandas anunciadas para presentar nuevo disco, y que está llevando a este festival a postularse, cada vez más, como uno de los escaparates de referencia en la esfera musical emergente y cita ineludible para todo el que quiera descubrir a prometedoras bandas con una carrera proyectada en el futuro.

Con esta programación de la tercera edición del Festival Jóvenes por la Tierra, la Asociación Cívica de Hinojosa del Duque pretende "satisfacer, por un lado, la voluntad de su fiel e irreductible público", a la vez que persigue "implementar y consolidar, en perfecta sinergia, una batería de talleres y acciones de índole natural, cultural, social y divulgativo".