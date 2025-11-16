Un hombre atrapado y dos heridos graves tras una colisión frontal entre dos coches en un túnel de Motril (Granada)

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Una colisión frontal entre dos vehículos que ha tenido lugar en la madrugada de este domingo, 16 de noviembre, en un túnel localizado en el kilómetro 340 de la carretera N-340 se ha saldado con tres heridos, dos de ellos de carácter grave y el último de forma leve. Asimismo, uno de ellos quedó atrapado en uno de los turismos, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Así, el 112 recibió un aviso que alertaba de la colisión entre dos vehículos y que causó tres heridos, de 21, 23 y 31 años. Todos ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Santa Ana de Granada, sin que haya trascendido su estado de salud.

En el incidente fueron activados los servicios de Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, el los efectivos sanitarios del 061 y mantenimiento de la vía.