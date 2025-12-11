El Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén) acoge una exposición con más de 10.000 figuras y accesorios de Playmobil

Inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago, de Úbeda (Jaén), acoge hasta el próximo 10 de enero una exposición con más de 10.000 figuras y accesorios de Playmobil.

La muestra, organizada en colaboración con la Asociación Cordoclicks, forma parte de la programación navideña impulsada por el Ayuntamiento, con el objetivo de ofrecer propuestas culturales y familiares que también dinamicen el comercio local en estas fiestas.

En esta tercera edición reúne seis grandes dioramas, de cuatro por dos metros cada uno, que suman más de 10.000 figuras y accesorios. Cada escena recrea un mundo distinto y está llena de detalles, que invitan al visitante a descubrir historias y a dejar volar la imaginación.

Un Belén tradicional, Egipto actual convertido en destino turístico, la época victoriana, una mina de carbón como homenaje a las zonas mineras de los siglos XIX y XX, el mundo del circo y un diorama dedicado a Bernardo de Gálvez, personaje histórico que ayudó a la independencia de Estados Unidos, son las temáticas elegidas.

Además, en cada uno de estos dioramas se esconde "la figura icónica de Cordoclicks" y un infiltrado que no pertenece a la escena, "lo que añade un toque de juego y entretenimiento a la visita", según seha puesto de relieve este jueves durante la inauguración de la muestra.

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha destacado que "se ha consolidado como uno de los eventos más esperados de la Navidad" y ha aprovechado para agradecer "el esfuerzo y la ilusión de la asociación Cordoclicks, que un año más ha realizado un montaje magnífico, pese al poco tiempo disponible".

También ha señalado que la muestra "complementa otras actividades culturales como la exposición de Muñecas Históricas" y que todas ellas "persiguen un doble objetivo: ofrecer cultura y convivencia a las familias y apoyar al pequeño y mediano comercio de la ciudad".

Por su parte, el presidente de Cordoclicks, Francisco Javier Baena, ha expresado su satisfacción por volver a exponer en Úbeda. "El placer es nuestro, porque disfrutamos mucho y sentimos que la ciudad se vuelca con nuestras exposiciones. Eso nos motiva a seguir trayendo temáticas diferentes cada año", ha dicho.

Con respecto a la de esta edición, ha resaltado la variedad de escenas y el valor educativo y lúdico de la muestra, que combina historia, creatividad y espíritu navideño.