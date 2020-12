Hostelería pide informe sanitario por cierre de 18.00 a 20.00 horas y creen que sector "le importa un bledo" a la Junta

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), Antonio Luque, ha reclamado este viernes "un informe sanitario, una explicación sanitaria" que justifique el cierre de los establecimientos de hostelería de 18:00 a 20:00 horas para reabrir hasta las 22:30 a partir de este sábado.

Luque ha anunciado una movilización central en Sevilla de las ocho provincias andaluzas, pendiente de autorización por la Delegación del Gobierno y sin fecha, y ha sostenido, en alusión al Gobierno andaluz, que "ellos entienden que somos de otra liga, que somos de segunda división" para concluir que "les importa un bledo la hostelería".

El vicepresidente de los hosteleros andaluces ha considerado que "la Junta de Andalucía está a tiempo de rectificar" y ha solicitado que "para que la semana que viene el horario sea continuado y podemos dar la cena hasta las 22:30 y no tengamos que cortar nuestros negocios hasta las 18:00". "Nos parece una tomadura de pelo esta decisión", ha apostillado.

Tras reconocer que "hemos pedido la dimisión del presidente de la Junta", Luque ha considerado "las relaciones rotas" con el Gobierno andaluz, quien ha explicado sobre su futura movilización, que quieren anunciar "hoy o mañana" a la espera de la autorización de la Delegación del Gobierno, que "Andalucía entera estará en Sevilla, estaremos las ocho provincias en Sevilla y el recorrido acabará en San Telmo".

El malestar de la hostelería ha seguido haciéndose visible este viernes una vez que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el jueves las medidas que entrarán en vigor este sábado, 12 de diciembre, sobre movilidad de la población y apertura de establecimientos comerciales y de hostelería en sucesivas fases y condiciones, acotadas hasta el día 17, desde el 18 de diciembre y hasta el 2 de enero y del 23 de diciembre hasta el 6 de enero.

El vicepresidente de Horeca ha expresado este viernes su desconcierto con la expresión del presidente de la Junta acerca de que la gente se relaja en el tramo horario de 18:00 a 20:00 horas. "No sabemos el significado de que la gente se relaja, qué es lo que quiere decir", ha afirmado Luque.

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía ha recordado que "el 15 de agosto se cerró el ocio nocturno porque se decía que la gente chillaba más en un sitio cerrado", por lo que ha esgrimido que "en la segunda ola hemos tenido más contagios de esta pandemia y se ha demostrado que el ocio nocturno no ha tenido nada que ver con los contagios, que ha sido la movilidad de las personas entre provincias y municipios".

A juicio de Luque, la efectividad de las medidas para rebajar la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes ha residido en el cierre de la hostelería a las 18:00 horas, "que ha estado acompañado del cerramiento de municipios, de la comunidad, es el motivo por el cual se ha doblegado la curva".

"Evidentemente agradecemos muchísimo la apertura entre provincias y en el municipio porque los restaurantes de los pueblos se estaban arruinando", ha indicado sobre la recuperación de la movilidad interprovincial a partir de este sábado.

"Nosotros vamos a abrir dos horas y media más, no vaya a ser que en enero venga una tercera ola y nos digan que la culpable es la hostelería", ha proseguido explicando el vicepresidente de Horeca, quien ha sostenido que los empresarios de la hostelería "estamos cumpliendo con las normas sanitarias en un 90 y tantos por ciento".

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería ha esgrimido que los 1.000 euros que ha previsto conceder el Gobierno andaluz a los autónomos "es una ayuda insuficiente" tras alegar que "nos pidieron el esfuerzo de cerrar a las 18:00, que el propio presidente de la Junta dijo que la hostelería no era la culpable reconociendo que solo el 3% de los contagios son en hostelería".

"No entendemos estas medidas y esta falta de diálogo", ha afirmado Antonio Luque, quien han apuntado que "estamos cansados de reuniones con la Junta de Andalucía, que no nos toman en serio, aunque tengan muy buenas intenciones".

"SOMOS PEQUEÑOS, LO QUE HACEMOS ES TRABAJAR DETRÁS DE LAS BARRAS"

En su retrato del sector, el vicepresidente de Horeca ha afirmado que "somos muchos, pero el 70% somos pequeños empresarios, no tenemos empresarios potentes, no tenemos multinacionales, no tenemos centros comerciales, lo que hacemos es trabajar muchas horas detrás de nuestras barras".

"Han demostrado muy poca sensibilidad, poco criterio, me gustaría tener un informe técnico-sanitario de la Junta", ha insistido Luque.

El vicepresidente de Horece ha reclamado que "nos tomen un poco en serio" tras advertir de que "muchos negocios están en la ruina y hay muchos puestos de trabajo en juego".

Luque ha señalado, sobre la repercusión en el sector, que "el 20% de los 55.000 establecimientos que hay en Andalucía va a desaparecer" y se ha remitido al ejemplo de Madrid, "donde están los mismos partidos", en referencia a PP y Cs, para indicar que "siendo la ciudad europea con más contagios, lo han doblegado y con la hostelería abierta hasta las 12 de la noche".

"Con la esperanza de poder abrir, esto es un palo", ha declarado Luque, quien ha reclamado al Gobierno andaluz que "si no tienes la ayuda de dejarnos trabajar, que venga una ayuda económica real, no de 1.000 euros".