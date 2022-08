Los hosteleros de Córdoba consideran las medidas de ahorro energético como "un ataque al sector"

CÓRDOBA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los asociados de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Córdoba (Horeca) creen que las medidas de ahorro energético recomendadas por el Gobierno son "solo más gastos" para sus negocios que se encuentran en una situación "crítica", puesto que pone en "situación de reforma y de gasto añadido a casi todos los establecimientos del sector", de ahí que lo consideren "un ataque" y que "sólo puede provocar más ruina a un sector ya mermado tras inversiones costosas".

En una nota, desde Horeca han dicho que son "conscientes de que la situación del sector es complicada debido a las condiciones socioeconómicas y meteorológicas que se viven actualmente, y que adaptar los negocios a una normativa destinada al ahorro energético y a la eficiencia en estos momentos no es bien recibida, sino todo lo contrario".

El paquete de medidas, que entienden que "quiera dar una imagen de austeridad y de consumo eficiente", no es sino "una serie de imposiciones que no se basan en la lógica que los pequeños y medianos negocios del sector, que son mayoría, usan a diario para sacar sus ingresos adelante", han apostillado.

Igualmente, han abundado en que son "conscientes que son leyes y por tanto habrá que cumplir, pero ante la situación que se vive, necesitaremos de subvenciones y ayudas para no caer en picado y tengan que cerrar más negocios, puesto que no dejan de ser gastos extras que no se pueden asumir".