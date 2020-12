Hoteles piden ayudas directas al aceptar que tras segunda ola habrá "una relajación, pero no movilidad completa"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha reclamado este martes a todas las administraciones ayudas directas, puesto que, independientemente de que el 10 de diciembre la Junta cambie las restricciones, "será una relajación, pero no una apertura o movilidad completa", y la actividad turística seguirá igualmente afectada.

"Ya no es si el día 10 vamos a poder cambiar de provincia, es que hasta que no haya una normalización, que en los mejores escenarios va por mayo con las supuestas campañas de vacunación y podamos funcionar, no con normalidad, sino con un cierto nivel de actividad, estamos en la absoluta tragedia", ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la federación, Juan Zapata.

Así pues, ha pedido que las administraciones les den ayudas directas "igual que se han prestado a otros sectores: hostelería, pequeño comercio, autónomos", ha enumerado Zapata, quien ha afeado que al hotelero "no se le ha prestado ninguna", pese a que prevén cerrar 2020 con una facturación un 80% inferior a la media de los últimos tres años.

En este sentido, ha lamentado que no han conseguido "nada" sobre una rebaja en diversos impuestos directos, como el de actividades económicas (IAE) que graba el Gobierno, o los de bienes inmuebles (IVI) y basuras de los ayuntamientos. "Es que estamos cerrados, no nos están prestando ese servicio", ha comentado sobre el de basuras.

Particularmente, ha hecho una petición al Gobierno para rebajar el IVA --el alojamiento en hoteles y alojamientos está gravado al 10%-- por "competitividad" y porque se ha hecho en países que compiten con España en turismo.

Ha reclamado que son "igual de importantes que la restauración" porque asegura que generan un 13% del PIB regional y ha subrayado que, aunque "todo el mundo se apunta al turismo, sin alojamientos es muy difícil el hecho turístico". "El turismo va desde las peluquerías a las chucherías, pero los que somos turismo somos hoteles y agencias --de viajes--, y parece que se nos está teniendo muy poco en cuenta, y los hoteles no son las grandes cadenas y las empresas del IBEX35, el 80% de hoteles de Andalucía son pymes familiares como cualquier otra", ha concluido.